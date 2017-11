Terorizati de zgomotele unei fabrici, doi tineri bârlãdeni îsi cautã zadarnic dreptatea! (VIDEO, FACSIMIL)

INCREDIBIL O familie din Bârlad este în pragul disperãrii din cauza zgomotului infernal produs de utilajele fabricii de ulei SC Mândra SA. Mihai si Gratiela Codreanu si-au construit o casã în vecinãtatea acestei fabrici, din 2013. Si tot de atunci reclamã la toate institutiile de mediu, la Primãrie, la Politia Localã si, bineînteles, la Directia de Sãnãtate Publicã (DSP) Vaslui, faptul cã zgomotul infernal care se aude zi si noapte, pleava, praful si mizeria de la floarea soarelui descãrcatã la fabricã le fac viata un clavar si le îmbolnãvesc copilul, pentru cã se depoziteazã în curtea lor. Ca o ultimã solutie, oamenii au ales sã facã public prin ce trec, deoarece, desi au casã din 2013, nu pot locui acolo, pentru cã nimeni nu le face dreptate. Am solicitat un punct de vedere conducerii SC Mândra SA Bârlad, dar nu am primit încã oficial decât mãsurãtorile fãcute la un laborator, comandate de conducerea fabricii de ulei, care aratã cã totul este … normal si bine!

Mihai Codreanu din Bârlad ne-a cãutat la redactie cu disperare. Pentru cã situatia lui si familiei sale este una nedreaptã, însã nu are niciun fel de întelegere din parte autoritãtilor. Si-a construit o frumusete de casã, în 2013, pe strada G-ral Milea, vecin (gard în gard) cu SC Mândra SA Bârlad. Practic, geamurile casei dau exact în curtea fabricii de ulei, fix lângã magazia de descãrcare a florii-soarelui care vine cu TIR-urile la descãrcat. Ultilajele acestei fabrici (destul de vechi, spune Mihai Codreanu) fac un zgomot infernal, de dimineatã pânã seara, în urma descãrcãrii. Bârlãdeanul ne-a rugat sã mergem acolo, la fata locului si sã ascultãm si noi dacã este normal acel zgomot. Într-adevãr, am gãsit utilajele în plinã actiune, fãcând un zgomot incredibil de deranjant. „Eu sunt proprietarul acestei case din 2013 si tot de atunci reclam peste tot, la Garda de Mediu, la DSP Vaslui, la Politia Localã, la Primãria Bârlad, faptul cã utilajele fabricii de ulei fac un zgomot infernal, decibelii depãsind limita permisã de lege, iar acest lucru ne produce un disconfort foarte mare. Am copil de trei ani, nu se poate odihni, noi nu ne putem odihni.. Din acest motiv nici nu putem locui aici, stãm la socrii mei. Garda de Mediu Vaslui, unde am fãcut nenumãrate sesizãri, sustine de fiecare datã cã cei de la fabricã sunt în regulã. La ultima sesizare fãcutã de mine anul acesta le-au cerut celor de la SC Mândra SA sã facã mãsurãtori care sã determine nivelul de zgomot la limita gardului dintre mine si ei. Au fãcut cu un laborator acreditat, dar când se fãcea mãsurãtoarea, nu au ridicat nivelul de zgomot care se produce în mod real si au musamalizat mãsurãtorile, punând aparatul de mãsurat dupã un perete, mult mai departe de locul unde se produce zgomotul. Vã spun cã cei de la fabrica de ulei au silozuri mari, care în urma încãrcãrii, depozitãrii – la fel, produc niste zgomote infernale.”, a precizat Mihai Codreanu.

Directorul fabricii de ulei promite cã va remedia situatia, dar…

Tânãrul bârlãdean disperat a încercat o cale amiabilã, contactând pe directorul SC Mândra SA, Liviu Hrimiuc, cãruia i-a solicitat omeneste sã facã ceva, ca sã nu-i distrugã linistea si sãnãtatea familiei sale. „L-am contactat pe dl Hrimiuc, rugându-l si apelând la latura umanã a acestuia, sã remedieze acest aspect, sã ridice un zid de BCA sau, mai bine zis, sã antifoneze cu plãci pentru diminuarea zgomotului. I-am pus la dispozitie si firmã pentru executarea lucrãrilor, m-am oferit sã suport si eu o parte din costuri. Dar acesta încearcã, în fiecare an, sã-si termine campania de recoltat si continuã cu acelasi zgomot, praf si alte mizerii”, ne-a relatat, în continuare, Mihai Codreanu. DSP Vaslui a rãspuns cã a atentionat unitatea economicã (SC Mândra SA) sã-si remedieze aspectele sesizate de bârlãdeanul disperat, precum si sã efectueze mãsurãtori pentru praf si zgomot, dar nicio reactie din partea conducerii DSP Vaslui, pentru a vedea dacã s-a si realizat acest aspect.

„Voi bloca accesul în fabricã, pentru cã nu mai pot rezista”

Mihai Codreanu ne-a spus cã este mai mult decât disperat. Politia Localã Bârlad, Primãria Bârlad, nu pot face nimic ca sã-l ajute, pentru cã nu este de competenta lor. „Eu nu mai rezist, sã fie clar. Am un copil de trei ani, nu pot locui în propria casã din cauza celor pe care le-am relatat. Este un caz stiut de câtiva ani de Garda de Mediu, DSP Vaslui, dar niciodatã nu s-a fãcut nimic concret pentru a se intra în legalitate. Nu doresc nimic altceva decât sã vinã un organ al statului sã facã mãsurãtori de zgomote, fãrã laboratoare plãtite sã iasã bune rezultatele! Sã fie transparentã … Eu am sã merg cu toatã familia, sã parchez masina în poarta fabricii de ulei si sã locuiesc acolo, blocând accesul. Lor le va conveni? Vã rog, poate aude cineva dintre organele competente strigãtul meu de ajutor!”, a încheiat Mihai Codreanu.

