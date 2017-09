Tinerii care terorizeazã satul Fedesti-sfideazã legile si politistii!

INCREDIBIL Organele de politie din Murgeni au sesizat judecãtorul de camerã preliminarã din cadrul Judecãtoriei Bârlad ca urmare a nerespectãrii obligatiilor dispuse în sarcina inculpatilor Ancutei Dumitru, Ancutei Manolache Valentin (din loclitatea Horga, comuna Epureni) si Stefanache Vlãdut (din comuna Banca). Judecãtorul de drepturi si libertãti din Bârlad a dispus pe 8 septembrie…sã fie mentinut controlul judiciar, considerând cã nu sunt suficiente probe pentru ca cei trei sã primeascã mãsura arestului preventiv. Declaratiile date în fata judecãtorului bârlãdean fac toti banii: cei trei inculpati au spus cã politistii din comuna Suletea, unde trebuie sã vinã ei sã semneze pentru verificarea controlului judiciar, nu sunt mereu la post si atunci ei semneazã când apucã, pentru mai multe zile!! Un asa control judiciar, mai rar!

Pare ireal, dar se întâmplã în Bârlad, în zilele noastre, în plin sec. XXI: câtiva tineri needucati, care se cred buricul pãmântului, care terorizeazã un sat întreg, Fedesti, din comuna Suletea, sunt liberi ca pasãrea cerului! Judecãtorul de drepturi si libertãti din cadrul Judecãtoriei Bârlad i-a lãsat în libertate, desi politistii din Murgeni au adus suficiente probe cã Ancutei Dimitru, fratele lui, Ancutei Valentin, si Vlãdut Stefanache se aflau sub control judiciar dupã ce au furat trei vaci de la fermã din comuna Banca. Cei trei, împreunã cu alti prieteni de „smecherii” si teribilisme, au tâlhãrit si bãtut în luna august un bãrbat din Fedesti, întors din Anglia cu familia în concediu la pãrinti. Cazul a fost prezentat pe larg în cotidianul nostru (http://www.vremeanoua.ro/teroare-la-fedesti-barbat-talharit-si-batut-in-pragul-mortii-foto). În urma acestui caz grav, politistii din Murgeni au efectuat perchezitii la cei implicati si au solicitat pe 23 august înlocuirea controlului judiciar cu mãsura arestului preventiv pentru cei trei: Ancutei Dimitru, fratele lui, Ancutei Valentin, si Vlãdut Stefanache. Tocmai pe 7 septembrie s-a judecat solicitarea politiei Murgeni si surprizã: a fost mentinutã mãsura controlului judiciar, nefiind considerati pericole sociale. Asta în timp ce tinerii respectivi, care de fapt sunt din Horga, comuna Epureni, continuã sã trerorizeze satul Fedesti! Iatã ce ne-a declarat bãrbatul tâlhãrit pe 20 august, Gheorghe Bulgaru, în prezent acesta fiind la Londra, unde munceste. „Mi-au spus ai mei cã cei care m-au tâlhãrit stau la magazinul din centrul satului, scot masa afarã în drum si terorizeazã bãtrânii, nimeni nu poate intra sã ia o pâine acolo. Si tot îl amenintã pe nepotul meu cã o sã-l batã pentru cã le-am fãcut plângere la politie, stã sãracul ascuns. Ancutei Dumitru l-a amenintat prin Bârlad pe nepot cã o sã-l batã de o sã-l omoare. Politistii nu prea fac mai nimic, iar cu cazul meu am rãmas uimit: cicã a fost respins de procuror cã nu sunt suficiente probe sã demonstrez cã am fost tâlhãrit! Sunt consternat, nu înteleg, ce fel de sigurantã pentru sãracii oameni din Fedesti existã?? Au sunat bãtrânii din sat la 112, cã ãstia în terorizeazã, îi amenintã, iar politia nici nu se deplaseazã la apel. Vai de capul lor.”, ne-a spus Gheorghe Bulgaru.

Am primit informatia certã cã, la procesul de pe 7 septembrie, cei trei inculpati au declarat cã mãsura controlului judiciar se aplicã dupã bunul plac al politistilor din Suletea. Când trebuiau sã vinã sã semneze la Postul de Politie Suletea nu prea gãseau pe nimeni, asa cã semnau când gãseau politistii si pentru zilele când nu apãrea semnãtura lor, desi este lege sã semneze la date fixe! Ca la români!!

Ce trebuie sã facã cei trei tâlhari pentru a fi arestati??

Vã reamintim cã, dupã ce v-am relatat de multe ori despre bãtãile de la Fedesti, cazuri în care bãtãusii s-au ales doar cu control judiciar, indiferent ce au fãcut (cã au mai multe dosare penale la activ), sâmbãtã seara, pe 19 august, un sãtean din Fedesti, Gheorghe Bulgaru, de 40 de ani, venit din Anglia unde s-a stabilit cu sotia si copiii, a fost bãtut si tâlhãrit de toti banii pe care-i avea asupra lui: 500 de lire sterline si 1000 de lei, toatã tâlhãria durând circa patru minute. Cei trei tâlhari sunt: Valentin Ancutei si fratele sãu Dumitru Ancutei (Mitea Bosu – pagina de Facebook) – din localitatea Horga, comuna Epureni, si Ionut Stefanache din comuna Banca. Cei trei sunt deja sub control judiciar, mãsurã dispusã în dosarul 4885/189/2017/a1.1 de Judecãtoria Bârlad pe 4 august. Pe 2 august, tot acesti trei „haiduci” au fost trimisi în judecatã, fiind instituitã mãsura controlului judiciar, pentru furt calificat, în acelasi dosar, iar dupã „Bãtãlia de la Fedesti” din 1 august (http://www.vremeanoua.ro/batuta-de-la-fedesti-pumni-topoare-masini-distruse-teroare-printre-sateni-foto), cei trei au rãmas tot sub control judiciar! Cum Dumnezeu? Pe 1 iunie, cei trei numiti mai sus, au comis un furt serios: trei vaci de la o fermã din comuna Banca (http://www.vremeanoua.ro/trei-doamne-si-toti-trei-au-furat-vacile-de-la-o-ferma).