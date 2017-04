Tinerii vasluieni fug de munca de jos

VISE MARI…Tinerii vasluieni se gândesc serios la viitorul lor, având aspiratii la locuri de muncã bine plãtite. Dar aceste vise îi duc tot mai departe de orasul natal, amenintând economia localã. “Lucrez deja de 7 ani în domeniul IT în Bucuresti si nu m-as vedea sã mã întorc înapoi în Vaslui. Singurele locuri de muncã bine plãtite acolo sunt la stat si nu mã atrage deloc acel domeniu”, ne-a povestit Ciprian, 29 de ani. Pentru multi, banii si prestigiul sunt atributiile necesare în alegerea viitoarei carieri. “Nu am vrut ceva monoton care sã mã întretinã de pe o zi pe alta. Am destule cunostinte care muncesc din greu si abia reusesc sã strângã bani pentru o vacantã la mare”, a explicat Bogdan, 22 de ani. Astfel, meserii precum cele din industria auto, textilã, constructii sau din agriculturã dispar din constiinta tinerilor.

Agentii economici din judet bat recorduri cu numãrul ofertelor de muncã, dar tinerii vasluieni nu doresc sã presteze munca de jos plãtitã cu minimul pe economie. Potrivit reprezentantilor de la Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã Vaslui, peste 678 de locuri de muncã au fost scoase la bãtaie de cãtre agentii economici, dintre care doar 27 de locuri necesitau studii superioare, locuri de muncã greu accesibile pentru tineri fãrã experientã. “Prefer sã rup cãrtile decât sã trag la lopatã sau sã servesc pe la mese, în special în Vaslui. Pot face mai multi bani în strãinãtate fãcând lucrurile alea, dar prefer sã învãt si sã prind un loc la o facultate bunã”, ne-a spus Alexandru, 17 ani. Aceastã opinie este împãrtitã de multi dintre tinerii vasluieni, care aleg ori sã urmeze cursurile unei universitãti din tarã, ori decid sã plece în strãinãtate. “Nu prea am fost eu cu scoala, de asta pãrintii mei m-au înscris la Liceul Industrial “Stefan Procopiu”, la profilul mecanicã. Acum lucrez în Londra la atelierul vãrului meu ca mecanic. Si nu numai eu am ales sã plec, cam jumãtate din fosta mea clasã este plecat, unii în Germania, altii în Anglia”, ne-a povestit Vlad, 25 de ani. Din pãcate, aceastã tendintã pune o presiune din ce în ce mai mare asupra celor care lucreazã în Vaslui, ridicând media de vârstã si în acelas timp reducând randamentul sectoarelor economice, în special a sectorului industrial.

La ce job-uri viseazã tinerii

Cele mai dorite cariere, de tinerii vasluieni, sunt cele din domeniul IT, medicinã, în Ministerul Apãrãrii Interne sau una de inginer. “Dupã liceu vreau sã încerc la Academia de Politie ori la Jandarmerie. Am fizicul necesar si la partea teoreticã o sã mã descurc, mai fac pregãtire. Nu mã vãd altundeva pentru cã nu mã simt atras de orice altã alternativã”, a explicat Dan, 18 ani. Având în vedere cã cele mai prestigioase locuri de muncã, întipãrite de pe vremea comunismului, sunt cele de inginer si de doctor, tot mai multi tineri aleg ca dupã liceu sã urmeze cursurile Universitãtilor “Grigore T. Popa” (medicinã) si “Gheorghe Asachi” (inginerie) din Iasi, fiind cele mai accesibile pentru acestia. “Sunt în anul IV la facultatea de Inginerie Roboticã din cadrul TUIASI si sincer nu as fi ales o altã facultate. E ceva de viitor si e ceea ce îmi place, pentru cã dacã nu era asa, nu cred cã rezistam. Acum îmi pregãtesc licenta, iar dupã poate reusesc sã mã angajez la compania Continental în Iasi”, ne-a explicat Tudor, 24 de ani. Pe cealaltã parte, Bogdan (22 de ani) a ales sã urmeze cursurile Universitãtii de Medicinã si Farmacia “Grigore T.Popa” din Iasi. “Am venit aici pentru cã în societate mereu vor fi oameni bolnavi. Si în special acum e mare nevoie de medici în tarã. E ceva sigur dacã reusesti sã ajungi în acest domeniu”, a explicat acesta. (Andrei Manolachi)