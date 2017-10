Topul medicilor vasluieni care s-au lãfãit în sponsorizãri

SMECHERIE…Peste 60.000 de euro au intrat în buzunarele a 74 de cadre medicale de la companiile farmaceutice.

RÃSFÃT…Zeci de medici, farmacisti, asistenti, fundatii, cabinete individuale si chiar spitale au beneficiat, în anul 2016, de generozitatea companiilor producãtoare de medicamente, suma acestor “sponsorizãri” ridicându-se la aproape 60.000 euro, conform unei anchete realizate de ziarul Vremea Nouã. Pe listele publicate de Agentia Nationalã a Medicamentului apar cadre medicale de toate calibrele: de la asistente de farmacie, medici de familie, rezidenti, culminând cu sefi de sectii. Cât despre serviciile prestate si remunerate de firmele farma, paleta este extrem de variatã, incluzând caravane prin tarã si strãinãtate. Cum aratã plicul în varianta “corporate”, care sunt medicii vasluieni cei mai rãsfãtati de companiile farmaceutice si cât de compatibilã este colaborarea dintre cele douã tabere, cititi în rândurile de mai jos.

În anul 2016, 12 companii producãtoare si distribuitoare de medicamente au plãtit medicilor si farmacistilor vasluieni 272.720 lei. Adicã 60.604 euro. Toti acesti bani au intrat în conturile unui numãr de 74 de cadre medicale, fie cu titlul de sponsorizare, fie cu titlul de remunaratie pentru diverse servicii prestate (conferentiere, consultantã ).

Din Barcelona, la Copenhaga, pe banii companiilor farma

Cu sprijinul financiar al companiilor farma, sapte medici din Vaslui au vizitat, anul trecut, mai multe capitale europene, desigur, în interes de serviciu. Praga, Londra, Viena, Barcelona, Amsterdam si Copengaha sunt doar câteva dintre marile orase în medicii nostri s-au perfectionat, participând la diferite conferinte si congrese. Potrivit site-ului Agentiei Nationale a Medicamentului, medicul Vochin Dragos a primit, prin cabinetul pe care îl are, suma de 13.271 lei de la Johnson & Johnson România pentru a participa la Congresul de Prevenire a Schizofreniei de la Barcelona. Nu s-a dus singur, ci însotit de dr. Leahu Laura Mãdãlina, care a beneficiat, de asemenea, de o sponsorizare de 13.271 lei, din partea aceluiasi producãtor de medicamente. Si nu sunt singurii medici sponsorizati de Johnson&Johnson România. Pe 16 aprilie 2016, dr. Zaharia Oana Cristina, sefa Centrului de Sãnãtate Mintalã Vaslui, a primit 11.545 lei pentru participarea la un curs de Psihofarmacologie, tinut în orasul Siena, Italia. În noiembrie 2016, dr. Pârãu Elena Cristina participã la Congresul European pentru Oncologie Medicalã, din Copenhaga (Danemarca), dupã ce producãtorul de medicamente Angelini Pharmaceuticals îi achitã transportul, cazarea si diurna în valoare de peste 3300 de euro. În martie 2016, la Munchen (Germania) are loc cel mai mare congres al medicilor urologi. Vasluiul îl are reprezentant de dr. Aurel Rusu, care primeste de la SC Astellas Pharma SRL o sponsorizare de 8.118 lei.

Top trei specialitãti medicale finantate: oncologie, pneumoftiziologie si diabet/nutritie

Medicul diabetolog Ella Pintilei, din cadrul Ambulatoriului de Specialitate Vaslui, a primit în anul 2016 în total patru sponsorizãri de la trei producãtori de medicamente, în valoare totalã de 9.678 lei. Cea mai mare sponsorizare, în valoare de 5.837 lei, a fost datã de compania Bayer, pentru participarea la un eveniment. De la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui îi gãsim în listele Agentiei Nationale a Medicamentului pe medicul pneumolog Robu Rodica, cu cinci sponsorizãri, de la patru companii farmaceutice, în valoare totalã de 6233 lei; pe medicul oncolog Cristina Pârãu, cu sapte sponsorizãri de la patru companii, în total de 23.434 lei; pe dr. neurolog Tudor Liliana cu patru sponsorizãri de la trei producãtori de medicamente, în valoare de 5.338 lei sau pe dr. pediatru Ana Maria Zaharia, cu patru sponsorizãri în total de 8.232 lei. La spitalul din Bârlad, privilegiatele sistemului au fost dr. Dediu Cãtãlina, sponsorizatã cu 1200 de lei de Zentiva SA pentru participarea la un eveniment si cu 2400 lei de Servier Pharma pentru conferentiere, dar si dr. Grigoras Iuliana si Caracas Daniela, ambele primind de la Zentiva SA suma de 1146 lei pentru participarea la un eveniment. Doctorul de familie Stoica Elena Violeta a fost sponsorizatã de cãtre compania Terapia cu plata abonamentului pentru publicatia on-line BMJ (British Medical Journal). De altfel, sustinerea materialã a producãtorilor de medicamente pentru abonamente la diferite publicatii de specialitate pare a fi o practicã foarte rãspânditã în rândul cadrelor medicale vasluiene. Nimirceag Gabriel Marius este un alt medic de familie foarte drag companiilor farma. Acesta a primit din partea KRKA România o sponsorizare de 1889 lei, pentru a participa la mai multe evenimente si congrese nationale. Alti medici au ales sã-si modernizeze cabinetele medicale cu sprijinul distribuitorilor de medicamente. Vorbim de dr. Bursuc Camelia sau de dr. Adochiei Cãtãlina, care au primit câte o sponsorizare de 450 de lei de la Terapia SA.

Cele mai mari donatii le-a primit Spitalul de Urgentã Vaslui

Printre beneficiarii sponsorizãrilor industriei farmaceutice se numãrã si cea mai mare unitate sanitarã din judet. Nu mai putin de cinci companii au fãcut donatii de medicamente Spitalului de Urgentã Vaslui, în valoare de peste 45.000 lei. Vorbim de Les Laboratoires Servier, cu o donatie de medicamente în valoare de 22.109 lei, de A&D Pharma Marketing & Sales Services, care a donat douã aparate de aer conditionat în valoare de 5.550 lei, de Alfa Wassermann, cu o sponsorizare de 1.124 lei si Boehringer Ingelheim cu o donatie de 11.079 lei.

Spãgile mascate din domeniul medical, scoase la ivealã cu ajutorul DNA-ului

În 2015, mai multi medici si companii farma au fost anchetati într-un caz de coruptie, pe fondul unor sponsorizãri primite de mai multe cadre medicale din tarã în schimbul prescrierii unor medicamente inovatoare, foarte scumpe. Potrivit unor surse judiciare, infractiunile anchetate au fost comise între anii 2012 si 2015. În tara noastrã, pânã în martie 2015 nu a existat o lege care sã reglementeze transparentizarea sponsorizãrilor din sistem. Odatã cu aplicarea legii au fost scoase la suprafatã practicile “necurate” din sistemul medico-sanitar, atât beneficiarul (medic, asistent, organizatie medicalã) cât si sponsorul (firma de medicamente, distribuitorul) fiind obligati sã prezinte toate detaliile “sponsorizãrilor”. În sectiunea referitoare la sponsorizãri din normele aflate în vigoare, la articolului 35, se prevede cã ”producãtorii, detinãtorii de autorizatii de punere pe piatã sau reprezentantii acestora în România, precum si distribuitorii angro si en-detail de medicamente au obligatia sã declare Agentiei Nationale a medicamentului, pânã la data de 31 martie a anului în curs, toate activitãtile de sponsorizare, precum si orice alte cheltuieli suportate în anul anterior raportãrii, pentru profesionistii din domeniul sãnãtãtii, organizatii profesionale, organizatii de pacienti si orice alt tip de organizatii care desfãsoarã activitãti referitoare la sãnãtatea umanã, asistentã medicalã sau farmaceuticã.” Peste 5 milioane de euro a “investit” industria farmaceuticã, anul trecut, în medicii si farmacistii români. De unde-si scot producãtorii de medicamente “pârleala”, e simplu de ghicit. (F.G.)

Iatã lista medicilor care au primit sponsorizãri

http://www.anm.ro/sponsorizari/afisare-2016/sponsori?pageâ1