Tractorist rănit pe un ogor, salvat de pompieri cu autoșenilata

Un bărbat în vârstă de 36 de ani, din satul Soloneț, comuna Todirești, a avut parte, sâmbătă, de un accident care îi putea fi fatal, după ce s-a răsturnat pe un ogor cu tractorul cu care transporta baloți de paie. În tractor se afla și soția bărbatului, în vârstă de 31 de ani. Cei doi soți au reușit să iasă pe picioarele lor de sub tractor, însă bărbatul avea leziuni interne și nu se putea deplasa. Oamenii au cerut ajutor rudelor, iar apoi au sunat la 112. La faţa locului s-a deplasat modulul SMURD al Detaşamentului de Pompieri Suceava, cu o autospecială pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD TIM (terapie intensivă mobilă). Cum acea zonă era inaccesibilă auto, pompierii militari au solicitat la fața locului autoșenilata pompierilor militari de la Detașamentul Rădăuți. Autoșenilata a fost achiziționată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava tocmai pentru situații de acest gen:„Tânărul rănit, care a suferit multiple traumatisme prin strivire, a fost stabilizat de către salvatori, după care a fost transportat cu autoşenilata, în condiţii de siguranţă, pe o distanţă de aproximativ 3 kilometri, până la ambulanţă. Ulterior, a fost transportat la Unitatea de Primire Urgenţe a spitalului judeţean, pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava. Cercetări la fața locului au demarat și polițiștii, care au stabilit că tractorul a fost scăpat de sub control într-o pantă abruptă, la vale. Terenul moale și încărcătura din remorcă l-au făcut pe bărbatul de la volan să scape vehiculul de sub control.

