Trãdeazã deputatul PNL de Vaslui, Daniel Olteanu, astãzi, la motiunea de cenzurã?

DECIZIE… Deputatul Daniel Olteanu, singurul parlamentar liberal al judetului, ar putea trãda, astãzi, interesele PNL, pentru a vota motiunea de cenzurã depusã de PSD. Nu ar fi o surprizã, câtã vreme acesta a refuzat sã participe inclusiv la congresul PNL de sâmbãtã. „Sunt 16-17 parlamentari care vor vota împotriva motiunii. Avem voturile necesare ca ea sã treacã”, spune presedintele ALDE, Cãlin Popescu Tãriceanu. În ceea ce-l priveste pe senatorul vasluian Ion Hadârcã, de la ALDE, conducerea partidului spune cã acesta va merge la vot alãturi de aliatii din PSD. „ALDE merge alãturi de PSD. Domnul senator Hadârcã va vota pentru motiunea de cenzurã. Sperãm cã PSD îsi va rezolva problemele interne, dupã ziua de miercuri”, spune Sorin Braniste, presedintele ALDE Vaslui. În ceea ce priveste organizatia de la Vaslui, aceasta are în continuare probleme, pentru cã sediul ALDE din zona 13 Decembrie rãmâne în continuare închis, din „ordinul” fostului copresedinte Emil Dorin.

Înaintea motiunii de cenzurã de astãzi, Tãriceanu spunea cã negocierile cu UDMR nu aveau rost din moment ce PSD si ALDE au voturile necesare adoptãrii motiunii, iar discutiile cu maghiarii vor fi reluate ulterior. „Am fãcut socoteala inversã, îi stim pe acei parlamentari care vor vota împotriva motiunii de cenzurã. Sunt, cu aproximatie, 16 sau 17, dar nu sunt numai din coalitie din aproximãrile pe care le am. Sunt, de exemplu, cei cinci parlamentari care au plecat de la noi si care nu fac parte din coalitie”, a declarat Cãlin Popescu Tãriceanu. În ceea ce priveste negocierile cu UDMR, liderul ALDE a spus cã acestea nu aveau rost deoarece coalitia are voturile necesare adoptãrii motiunii de cenzurã si a precizat cã discutiile cu maghiarii vor fi reluate ulterior. „Am vãzut cã toate speculatiile care se fãceau erau referitoare la un troc cu UDMR. Pentru ca sã nu se instaleze aceastã idee am hotãrât sã oprim discutiile. De altfel, PSD împreunã cu ALDE avem voturile necesare, avem majoritatea pentru motiunea de cenzurã, ca atare nu avea niciun rost sa insistãm pe aceastã directie. Am arãtat toatã disponibilitatea, dar în fata volumului mare ne-am dat seama cã nu putem sã gestionãm într-un timp atât de scurt aceste chestiuni si, ca atare, ne-am oprit. Reactia UDMR e cea pe care o stiti. Nu ne-am certat, dar ne-am despãrtit în relatii foarte bune, ne vedem fiecare de agenda proprie”, a mai spus Tãriceanu. Presedintele ALDE a mai spus cã motiunea de cenzurã va fi dezbãtutã si votatã miercuri la ora 11:00, asa cum a fost programat, mentionând cã încã se negociazã cu parlamentari de la toate partidele, inclusiv de la PNL, pentru sustinerea demersului de demitere a lui Sorin Grindeanu.

Este deputatul Olteanu o „cârtitã” a celor de la PSD?

În PNL Vaslui circulã de ceva timp un zvon, conform cãruia deputatul Daniel Olteanu, singurul parlamentar al partidului, ar dori sã trãdeze în favoarea ALDE. Olteanu este creditat cu cele mai multe sanse pentru a prelua organizatia judeteanã ALDE, dupã scandalurile din ultimul timp din organizatia liberalã. Parlamentarul este un adversar înversunat al presedintelui PNL Vaslui, Nelu Tãtaru, iar faptul cã a lipsit inclusiv de la congresul partidului, de sâmbãtã, poate fi interpretat ca o dorintã a acestuia de a se desprinde de partidul care l-a trimis în Parlament.