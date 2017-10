Traficantul Basag se întoarce dupã gratii

RÃSTURNARE DE SITUATIE…Magistratii Curtii de Apel Iasi au admis sesizarea Serviciului de Probatiune Iasi si au dispus anularea suspendãrii executãrii pedepsei cu închisoarea aplicatã lui Costin Basag. Ieseanul a fost prins de cãtre procurorii DIICOT în timp ce ridica, de la postã, un colet cu “marfã”. Acesta a fost acuzat cã vindea droguri în campusurile universitarea din Iasi, dar si în judetul Vaslui. A fost condamnat, cu suspendarea executãrii pedepsei, la 2 ani, 5 luni si 10 zile de închisoare. Prietenul lui, cercetat în acelasi dosar, Victor Constantin Luca, a fost trimis dupã gratii pentru 3 ani si douã luni, urmare a unei alte condamnãri, cu suspendare, datã de cãtre Tribunalul Botosani.

Pentru Costin Basag, traficantul de droguri iesean care-si vindea “marfa” si în judetul Valsui, zilele de libertate s-au terminat. Condamnat initial de cãtre Tribunalul Vaslui la o pedeapsã cu suspendare, Basag se va întoarce dupã gratii urmare a unei noi condamnãri de 6 luni de închisoare aplicatã de cãtre instantele iesene. În noiembrie 2015, politistii Serviciului de Combatere a Crimei Organizate Vaslui, sub coordonarea procurorilor DIICOT -Serviciul Teritorial Vaslui, au reusit anihilarea unui traficant de droguri din Iasi. Costin Basag, din municipiul Iasi, distribuia substante de risc (etnobotanice si alte prafuri) în campusurile universitare din Iasi, inclusiv în judetul Vaslui. Traficantul a fost prins în flagrant, retinut si arestat, la propunerea DIICOT Vaslui, alãturi de Constantin Victor Luca. Cei doi traficanti de droguri prinsi în timp ce ridicau un colet cu “marfã” de la postã si-au primit si condamnarea. Astfel, Costin Basag, cel considerat “capul” operatiunii, a fost trimis dupã gratii doi ani si cinci luni, în timp ce amicul lui, Constantin Victor Luca, a primit un an si douã luni de închisoare, cu suspendarea executãrii pedepsei pentru o perioadã de încercare de doi ani. Dupã ce si-au primit sentintele, cei doi traficanti le-au contestat la Curtea de Apel Iasi. La finalul procesului, Curtea de Apel Iasi a decis ca unul dintre cei doi traficanti sã fie condamnat la închisoare cu suspendarea pedepsei, iar cel de-al doilea sã fie trimis în spatele gratiilor. Astfel, Costin Basag a primit, initial, o pedeapsã de doi ani, cinci luni si 10 zile de închisoare, cu suspendarea pedepsei sub supraveghere pe o perioadã de patru ani. Pedeapsa sa s-a transformat în închisoare cu executare dupã ce a mai fost condamnat într-un alt dosar, la sase luni. Prietenul lui, Victor Constantin Luca, s-a ales cu trei ani si douã luni de închisoare cu executare dupã ce i-a fost revocatã suspendarea conditionatã a unei pedepse de doi ani aplicatã de cãtre Tribunalul Botosani într-un alt dosar. La cei doi ani i-a fost adãugatã si pedeapsa datã de cãtre Tribunalul Vaslui în dosarul de trafic de droguri. Costin Basag a fost prins, în flagrant, la Posta din Iasi, când ridica un colet în care se aflau 140 de grame de prafuri. A fost imediat retinut si prezentat Tribunalului Vaslui, cu propunerea de arestare preventivã pentru 30 de zile. Judecãtorii vasluieni au admis propunerea DIICOT Vaslui. Basag a intrat în atentia politistilor de la SCCO Vaslui în luna mai, 2015, dupã ce o tânãrã din Vaslui a ajuns în comã la CPU din cadrul Spitalului Judetean, în urma consumului de substante halucinogene. Cercetãrile fãcute de politistii vasluieni au ajuns pânã la Costin Basag, în Iasi. Acesta a fost monitorizat si prins în flagrant.