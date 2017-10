Tragedie la Gãgesti: un bãtrân de 78 de ani, în stare gravã dupã ce a cãzut din nuc

DE NECREZUT Un bãtrân din comuna Gãgesti, de 78 de ani, se zbate între viatã si moarte la spitalul din Bârlad, dupã ce, pe 6 octombrie, a cãzut din nucul în care se urcase sã-l scuture! Are policontuzii multiple, prin cãdere de la circa 5 metri, cu multiple fracturi, fiind internat la spitalul din Bârlad, la sectia Chirurgie-ortopedie, în stare criticã. „Acest caz trebuie sã fie un semnal de alarmã, pentru cã în fiecare an se repetã – se urcã bãtrânii în nuc si cad de la înãltime, ajungând sã-si piardã viata pentru câteva nuci. Asa s-a întâmplat pe 6 octombrie, când un bãrbat de 78 de ani, din Gãgesti, a ajuns la noi, la Urgente, adus cu ambulanta, dupã ce s-a suit în nuc si s-a rupt creanga cu el! Are politraumatism sever prin cãdere de la înãltime cu multiple fracturi de vertebre, de coaste, de bazin. Este internat la sectia de Chirurgie-ortopedie, dar când a fost adus a fost dus la ATI Reanimare”, ne-a precizat Adrian Gheorghiu, purtãtorul de cuvânt al spitalului din Bârlad. Bãtrânul Ivan T., de 78 de ani, a cãzut de la circa cinci metri înãltime, iar medicii bârlãdeni ortopezi nu au dat niciun pronostic privind sansele de supravietuire. Bãtrânul a fost propus pentru operatie de fracturã de bazin, însã deocamdatã nu s-a stabilit si când va fi operat, nefiind clar dacã va rezista operatiei.