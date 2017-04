Traian Băsescu rupe tăcerea despre noaptea numărării voturilor la prezidenţialele din 2009. Ce s-a întâmplat acasă la Gabriel Oprea

Traian Băsescu a vorbit luni seară, la România TV, despre ce s-a întâmplat acasă la Gabriel Oprea, pe atunci parlamentar independent, în noaptea în care s-au numărat voturile la alegerile prezidenţiale din 2009, câştigate de actualul lider al PMP în faţa lui Mircea Geoană. Fostul preşedinte a exclus varianta ca la întâlnirea Oprea – George Maior – Florian Coldea – Laura Codruţa Kovesi să se fi discutat despre influenţarea rezultatului alegerilor.

“Despre acea întâlnire eu am aflat abia în septembrie 2016. Dar eu am avut informaţie câtă puteam sau câtă primeam. Niciodată nu am ştiut că Dragnea şi Ponta jucau tenis cu Coldea şi Maior de două ori pe săptămână fie la baza lui Pescariu, fie la ştrandul generalilor, fie la T14. Discutând de de seara de 6-7 decembrie 2009, categoric cei trei nu aveau de ce să fie acolo. Era o seară importantă, e adevărat că nu era în timpul votării, ci în timpul numărătorii şi erau la un loc politicieni şi conducători ai unor instituţii care aveau sarcini în monitorizarea desfăşurării procesului electoral, care nu se încheiase. Ei, în loc să fie în birourile lor, erau adunaţi la un politician acasă. În mod cert nu făceau vreo analiză literară. Ei trebuiau să fie la post, nu acolo. Erau procurorul general (Laura Codruţa Kovesi, n.r.), directorul SRI (George Maior, n.r.) şi prim-adjunctul SRI (Florian Coldea, nr.), Dîncu, Onţanu, Gabriel Oprea. Nu aveau ce căuta acolo şi pentru asta vor trebui să răspundă”, a declarat Traian Băsescu.

“Interpretarea mea e că n-aveau niciun motiv să fie acolo decât pentru a afla dacă se putea cât mai repede rezultatul alegerilor, ca să ştie cum să se poziţioneze. Îşi ţineau spatele unii la alţii, pentru că nu aveau un aranjament cu noul preşedinte, dacă ar fi ieşit Mircea Geoană. Eu eram cei care-i numise. Dacă ar fi câştigat Mircea Geoană puteau să aibă emoţii. Nu aveau cum să influenţeze rezultatul alegerilor fiind acolo, părerea mea e că au fost acolo ca să ştie cum să se poziţioneze în funcţie de rezultatele alegerilor”, a subliniat fostul preşedinte.

Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/traian-basescu_351381.html#ixzz4eaaQsdV1