Trandafiri, brãtãri si inimioare- de Ziua Îndrãgostitilor!

CADOURI…Îndrãgostitii vasluieni au iesit la cumpãrãturi pentru a cãuta cadoul perfect pentru persoana iubitã. Cele mai cãutate cadouri anul acesta au fost brãtãrile si ceasurile. “În special domnii au venit sã cumpere cadouri, ceasurile si brãtãrile fiind cele mai cãutate”, spune o vânzãtoare. Cele mai cumpãrate flori au fost trandafirii rosii, fiind si simbolul sãrbãtorii îndrãgostitilor. “Bineînteles cã trandafirii sunt cei mai cumpãrati, dar ocazional domnii mai cumpãrã si buchete mai elaborate”, explicã o florãreasã. Anul acesta, comerciantii de bijuterii de aur si argint au fost trecuti cu vederea, semn cã bugetul vasluienilor este mai mic fatã de anul trecut.

Cursa pentru a gãsi cadoul perfect de Sf. Valentin a început si în Vaslui. Desi multi fac cumpãrãturi pe ultima sutã de metri, acestia se declarã multumiti de ce gãsesc la agentii comerciali din Vaslui. “Am cãutat un lantisor mai special. Am reusit sã îl gãsesc foarte repede fiind multe magazine care se specializeazã în cadouri, si am rãmas si în bugetul meu. Acum pot cumpãra si un buchet mai mare pentru iubita mea”, spune Mihai, 28 de ani. Nu doar bãrbatii au iesit la cumpãrãturi, ci si femeile. “Am gãsit o ramã foto cu multe inimioare si acum merg sã scot o fotografie cu noi doi. E prima datã când sãrbãtorim de ziua îndragostitilor, fiind de doar 4 luni împreunã, si vreau sã îi ofer un cadou care sã îi aducã aminte de noi”, spune Ana, 19 ani. Cei care au încercat sã ofere ceva mai unic au apelat la internet. “Am fãcut comandã pe internet pentru douã tricouri inscriptionate cu douã poezii de dragoste pe spate si în fatã fotografii cu noi. Nu am vrut doar sã cumpãr un trandafir si o cutie de ciocolatã, si nu m-a costat foarte mult. Am dat 20 de lei pe tricouri, 25 transportul si 50 de lei imprimarea”, povesteste Radu, 21 ani.

Comerciantii sunt multumiti de vânzãri, dar bugetele vasluienilor sunt mici!

Desi salariile bugetarilor au crescut, multi vasluieni au avut un buget de maxim 100 de lei pentru cadoul persoanelor iubite.”În special domnii au venit sã cumpere cadouri, ceasurile si brãtãrile au fost cele mai cãutate. Acestia au cãutat mai mereu ceva mai finut si nu foarte scump. Spre exemplu, un ceas constã între 30 si 50 de lei si o brãtarã între 45 si 60 de lei”, explicã o vânzãtoare. Comerciantii de jucãrii de plus sunt si ei pregãtiti cu o gamã largã de produse pentru îndrãgostiti. “Cel mai bine s-au vândut ursuletii de plus si pernutele în formã de inimioare. Acestea costa între 30 si 100 de lei, pretul depinde de mãrimea lor. Am mai vândut si multe rame foto si ceasuri cu mesaje de dragoste imprimate pe ele”, povesteste un agent comercial. Având în vedere cã vasluienii au fãcut cumpãrãturi cu buget, acestia au trecut pe lângã magazinele cu bijuterii din aur si argint. “Anul acesta nu a venit nimeni sã cumpere în mod special bijuterii de aur sau argint. În anii trecuti mai vindeam lãntisoare, pandantive si inele de gramaj mic. Dar avem timp sã facem vânzãri. Vine ziua de 8 martie, atunci bijuteriile noastre vor avea cãutare mai mare”, povesteste vânzãtoarea unui magazin de bijuterii.

Florãriile sunt cele mai vizitate

Prima oprire dupã ce a fost gãsit cadoul perfect este la florãrie, trandafirii rosii fiind cele mai cumpãrate flori. “Am cumpãrat buchetul mai devreme pentru cã, din pãcate, mâine plec din oras din cauza muncii. Cadoul l-am luat mai devreme si acum ma uit dupã flori. Mã gândeam prima datã la ceva mai complicat, dar am decis sã iau un buchet de 5 trandafiri. E simbolul clasic al dragostei”, povesteste Alin, 40 de ani. Aceastã alegere o fac mai toti bãrbatii, spun florãresele, dar mai sunt câtiva care aleg si buchete mai elaborate. “Trandafiri cumpãrã mai toatã lumea, mai multi, mai putini, fiecare dupã bugetul lui. TotusI, am avut si domni care au cerut buchete si mai elaborate. Un bãrbat mi-a cumpãrat azi un buchet de 100 de lei”, povesteste o florãreasã. (Andrei Manolachi)