Trãsnaie la Tãtãrãni: Cu scroafa la testul ADN

Telenovelã între un cioban si un pãdurar politician

PÃTANIE…O scroafã cu sase purcei, disputatã de un cioban si un pãdurar devenit peste noapte om politic, a ajuns mãrul discordiei si sãmântã de scandal în comuna Tãtãrãni. Crescãtorul de animale îl acuzã pe consilierul local PNL, Petricã Luca, de faptul cã i-a furat purceaua din bãtãturã, în timp ce acesta se apãrã si spune cã nu este nimic adevãrat si cã, de fapt, scroafa îi apartine, numai cã o pierduse cu mult timp în urmã, cam pe la Crãciun. Între timp, purceaua a fãtat sase purcelusi dolofani si cei doi se rãzboiesc cu argumente de genul: ‘’eu îm cunosc purceii mici cã n-au coadã’’ sau ‘’scroafa mea avea urechile blegi si soriciul gros‘’. În cele din urmã, pãdurarul ajuns consilier local se dã mare si îi spune ciobanului cã va cere analize ADN care sã demonstreze cã animalul cu pricina este sora unui alt godac pe care acesta îl detine în cotet. Chiar dacã totul pare o glumã, toatã povestea este cât se poate de serioasã si este transatã acum de cãtre politisti. Oamenii legii au înregistrat un dosar penal pe aceastã spetã si îl cerceteazã pe pãdurar pentru furt. Nimeni, din pãcate, nu l-a convins pe Petricã Luca sã-i înapoieze scroafa pãgubitului si, pânã la testul ADN, satul se teme sã nu cumva sã disparã proba. Adicã, scroafa si cu cei sase purcelusi sã nu ajungã cârnati, jumeri sau caltabosi.

Telenovelã la Tãtãrãni, acolo unde Marius Nica, un tânãr crescãtor de animale din comunã, îl acuzã pe pãdurarul ajuns consilier local, Petricã Luca, de furtul unei scroafe cu sase purcelusi. Pãdurarul ar fi intrat într-o anexã a stânii crescãtorului de animale si a luat animalul cu tot cu pui acasã, pe motiv cã ar fi al lui. Cert este cã degeaba a încercat ciobanul sã-l convingã pe Luca sã înapoieze scroafa si purcelusii. Nu a reusit, mai ales cã pãdurarul sustine sã este animalul sãu. Mai mult, pentru a demonstra acest lucru, Luca sustine cã va apela la ajutorul specialistilor pentru a face un test ADN animalului. Prin acest procedeu, pãdurarul vrea sã demonstreze cã scroafa este sorã cu un alt godac pe care acesta îl are acum în cotet. Toatã povestea a început, de fapt, în decembrie anul trecut, aproape de Crãciun, când pãdurarul si-a pierdut o scroafã. “Prima oarã, în decembrie, a început sã mã acuze de furt. Întreba oamenii din sat care au fost la mine la stânã dacã a fost bunã carnea de porc si dacã a fost soriciul tare. M-a întrebat si pe mine dacã nu i-am vãzut o scroafã de vreo 160 de kilograme pe care o pierduse. A si venit cu câtiva oameni pe la stânã, s-a uitat dupã urme, dar nu a gãsit nimic. Zilele trecute m-am îmbolnãvit. A dat o gripã peste mine si am mutat caprele si animalele de la stânã sã le pascã altcineva. Într-o anexã, acolo, a rãmas scroafa cu sase purcei pe care i-a fãtat pe 25 martie. Luni am trimis pe cineva sã-i dea de mâncare, dar ia-o de unde nu-i. Dupã aproximativ douã ore, m-a sunat pãdurarul Luca si mi-a spus cã e scroafa lui si cã a dus-o acasã. Am sunat la politie si am fãcut sesizare pentru furt. De atunci spune la toatã lumea prin sat, care vrea sã-l asculte, cã eu i-am furat scroafa. Chiar dacã nu este adevãrat. E animalul meu. L-am cumpãrat anul trecut, împreunã cu alti doi. Unul a murit dupã douã luni si vierul (porc necastrat – n.r.) l-am tãiat de Crãciun. Am vrut sã tai si scroafa, dar am vãzut cã e gestantã si am lãsat-o sã fete. Acum mi-a luat-o pãdurarul care, de când e consilier local, e alt om. S-a schimbat mult. Nu-l mai recunosti. Am fost si am dat declaratii la Politie si, de fatã cu politistii, mã înjura si îmi vorbea urât. Spunea cã el are bani si nu se lasã pânã nu mã bagã în puscãrie. Pe mine si jumãtate de sat, care nu a fost de partea lui”, a povestit Marius Nica, crescãtorul de animale.

Povestea lui Nica este sustinutã de sãteni

MARTOR… Tot satul a auzit de povestea scroafei cu sase purcei si de faptul cã acum este luatã în “custodie” de cãtre pãdurar. Chiar dacã Luca sustine cã este a lui, majoritatea sãtenilor îl contrazic. “A cumpãrat scroafa asta si încã doi purcei de la cineva de aici, din sat, anul trecut, pe 3 august. Au fost crescuti la stânã, dar unul dintre ei a murit la douã luni dupã ce a fost cumpãrat. A rãmas scroafa asta si un vier. A rãmas gestantã si pe 24 sau 25 martie a fãtat. Nu stiu de ce spune pãdurarul cã este a lui când tot satul stie cã nu este adevãrat. A pierdut si el o scroafã în decembrie si acum, sã nu rãmânã pãgubit, a luat scroafa asta cu tot cu purcei. Pe aia a cãutat-o atunci cu oameni din sat, dar nu a mai dat de ea. Se dã mare prin sat cã-l sprijinã Dan Marian (n.r. fostul senator si fost presedintele PNL Vaslui, care l-a propulsat pe Luca în functia de consilier local) si cã face ce vrea. De când e consilier la liberali nu te mai poti întelege cu el. Eu am fost chemat martor si am dat declaratii la Politie. Acolo mi-a vorbit urât si m-a jignit. De când e consilier s-a schimbat mult. Înainte era altfel, dar acum are impresia cã Dan Marian este tatãl lui. Ba mai vorbeste si prostii prin tot satul în speranta cã oamenii îl vor crede si vor fi de partea lui”, povesteste Vlad Vânãtoru.

Ce spune pãdurarul Petricã Luca

Întrebat despre scandalul cu scroafa furatã, Luca spune cã nimic nu este adevãrat si cã, de fapt, este porcul lui pe care l-a gãsit în câmp. Nu-l acuzã pe cioban de furt si neagã cã ar fi luat scroafa de la stânã. Amenintã cu testul ADN pe cei care îl acuzã de furt si se mirã de interesul presei pentru acest subiect: “În primul rând, nu am luat scroafa de la stânã. Am gãsit-o pe câmp si este a mea. Am pierdut-o acum sase sãptãmâni (sic!). Între timp a si fãtat, cine stie pe unde. Dar nu înteleg ce treabã are presa cu povestea asta. O sã mergem la instantã dacã este nevoie sã clarificãm totul”, spune Petricã Luca. Acesta crede cã purceaua sa e un superanimal, rezistând în sãlbãticie aproape patru luni cu tot cu purceii mititei. Culmea, a mai trecut si prin urgia de dupã Paste, când zãpezile au fost de jumãtate de metru. Ne mirãm cum de scroafa pãdurarului Luca nu a mai rãmas gestantã încã o datã, cunoscând apetitul mistretilor pentru scroafele de gospodãrie.