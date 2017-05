Tratament revoluţionar pentru HEPATITĂ: 10 pacienţii au fost vindecaţi

Medicii din SUA au reuşit să transplanteze rinichi de la donatori purtători ai virusului hepatitei C către pacienţi aflaţi pe lista de aşteptate. Deşi au contractat virusul şi pacienţii, medicii au reuşit să îi vindece cu succes. Noua tehnică ar putea ajuta la scurtarea timpului de aşteptare pentru transplantarea anumitor organe.

În 2016, Penn Medicine a lansat un test clinic pentru observarea efectelor transplantării rinichilor de la donatori purtători ai virusului hepatitei C la pacienţii aflaţi pe lista de aşteptare, care au optat pentru acest tip de transplant, informează Science Daily.

În urma transplantului, pacienţii au fost trataţi cu ajutorul terapiei antivirale pentru distrugerea virusului.

,,Am început testele în speranţa că vom avea succes, astfel vom reuşi să descoperim noi posibilităţi de transplantare a organelor,” a declarat David S. Goldberg, asistent şi profesor în cadrul Medicine and Epidemiology, University of Pennsylvania. ,,Anterior, donatorii infectaţi cu virusul hepatitei C erau scoşi de pe liste, fiind considerat riscul mult prea mare. Datele noastre preliminare demonstrează că există posibilitatea distrugerii virusului contractat în urma transplantului,” adaugă el.

