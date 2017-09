Iata cine sunt violatorii de la Husi. Un minor printre ei

UPDATE: Atât victima, cât și inculpații sunt din satul Valea Grecului. Fata este minoră, are 14 ani și este elevă la școala gimnazială din localitate. Oamenii din sat spun că ea provine dintr-o familie dezorganizată, locuiește împreună cu bunica sa și un frate, iar mama este plecată în Italia. A rămas repetentă un an, spun cadrele didactice. Unul dintre agresori este elev la un liceu din Huși, în clasa a XI-a și este frate cu un alt individ implicat in tentativa de viol.

GRAV… Trei indivizi au vrut sã violeze o minorã la Husi. Grav este faptul cã unul dintre ei nu avea împliniti nici 16 ani. Procurorii care au instrumentat cazul i-au adus în fata instantei cu propunere de arestare preventivã pe ceilalti doi, fatã de care instanta a admis arestarea preventivã pentru 30 de zile.

Instanta Judecãtoriei Husi a dispus ieri, în camera de consiliu, arestarea preventivã a doi indivizi, Manolache Cosmin si Vasilache Cosmin Mihai, acuzati cã au vrut sã violeze o fatã. Un al treilea inculpat în acest dosar este un minor în vârstã de nici 16 ani. “Instanta a dispus arestarea celor doi inculpati pentru o perioadã de 30 de zile, pentru sãvârsirea infractiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal si tentativã de viol”, a precizat instanta. În ceea ce priveste cel de-al treilea inculpat, minorul de nici 16 ani, procurorii huseni au spus cã acesta urmeazã sã fie dus la o expertizã psihiatricã, pentru a se vedea dacã are sau nu discernãmânt. Unul dintre inculpatii arestati are vârsta de 20 de ani, iar ceãlãlalt 18 ani. “Victima din acest dosar este o persoanã minorã”, au precizat anchetatorii. Indivizii au depus deja contestatie împotriva acestei hotãrâri a instantei de la Husi. Solicitarea lor, prin apãrãtorul din oficiu, de a li se aplica mãsura arestului la domiciliu sau a controlului judiciar le-a fost respinsã, probele strânse de procurorul de caz fiind suficiente, a considerat instanta, pentru a dovedi cã indivizii prezintã pericol public concret.