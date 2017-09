Trei militari romani, raniti in Afganistan dupa ce o masina capcana a intrat in blindatul lor. Unul dintre soldati este in stare grava

Trei militari din Batalionul 280 Infanterie Protectia Fortei din Focsani au fost raniti vineri, in Afganistan,in jurul orei 10.00, ora Romaniei, in timpul unei misiuni in zona de responsabilitate, informeaza MApN.



Militarilor li s-a acordat primul ajutor la fata locului, dupa care au fost evacuati la cel mai apropiat spital militar. Doi sunt in stare stabila, al treilea fiind grav ranit.

Militarii se aflau intr-un convoi de patru autovehicule MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected), in regiunea Kandahar, cand un autovehicul capcana (VBIED – Vehicle-Borne Improvised Explosive Device) a intrat in blindatul lor.

