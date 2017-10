Trei proiecte europene la Colegiul Tehnic din Zorleni (FOTO)

TREI DEODATÃ … La Colegiul Tehnic “Marcel Guguianu” din Zorleni, Ziua Internationalã a Educatiei, sãrbãtoritã pe 5 octombrie, a fost momentul ideal pentru lansarea celor trei proiecte finantate de Comisia Europeanã prin Programul Erasmus+, care se desfãsoarã în aceastã institutie.

Este vorba despre proiectul de mobilitate în domeniul educatiei scolare: “O scoalã cu o usã cãtre lume” cu numãrul de referintã 2017-1-RO01-KA101-036551, coordonator prof. Iftemie Tamara Elena, proiectul de parteneriat strategic în domeniul scolar – proiecte doar între scoli: “Team Up & Reform Netizens – Outdoor Fantastic Fun” -TURN OFF, cu numãr de referintã 2017-1-PL01-KA219-038446_4, coordonator prof. Hulutã Aurora si proiectul de parteneriat strategic în domeniul scolar – proiecte doar între scoli: “Our daily bread” cu numãrul de referintã 2017-1-DE03-KA219-035643_2, coordonator prof. Hulutã Aurora.

Primul proiect

Proiectul de mobilitate în domeniul educatiei scolare “O scoalã cu o usã cãtre lume” are ca obiectiv principal îmbunãtãtirea competentelor profesionale ale cadrelor didactice din scoalã prin achizitionarea unor metode eficiente si inovatoare de predare învãtare care sã motiveze elevii sã-si continue studiile. În acest sens, 11 cadre didactice din scoalã vor participa la trei cursuri de formare în Europa, astfel: Primul curs “Innovative approaches to teaching”- furnizat de International Training Centre în Praga, Republica Cehã (31 octombrie – 11 noiembrie) care are ca scop: învãtarea, de cãtre patru profesori, a unor metodologii activ participative care sã motiveze elevii sã învete si sã îsi continue educatia. Al doilea curs este “A Classroom with the Door to the World” – furnizat de Kulturos Kiemas în Gosier (Guadeloupe), Franta (5-16 februarie anul viitor), si are ca scop: formarea a trei profesori în domeniul promovãrii incluziunii sociale. Ultimul curs este “Coaching in educational contexts to reduce early school leaving”, furnizat de Cervantes Training în Alcalá de Henares, Madrid, Spania (4-10.03.2018), si are ca scop: însusirea, de cãtre patru profesori, a unor metode eficiente de prevenire a pãrãsirii timpurii a scolii.

Al doilea proiect

Proiectul de parteneriat strategic în domeniul scolar, proiecte doar între scoli: “Team Up & Reform Netizens – Outdoor Fantastic Fun”, al cãrui acronim este “TURN OFF”, are ca obiectiv principal: constientizarea elevilor cu privire la necesitatea schimbãrii obiceiurilor de petrecere a timpului liber, în special a folosirii excesive a telefoanelor mobile, care ar putea fi în detrimentul sãnãtãtii fizice si mentale a elevilor, si oferirea de alternative de petrecere a timpului liber. Proiectul este realizat în parteneriat cu: Liceum Ogolnoksztalcace im. Stefana Czarnieckiego din Polonia (coordonator), Collège Visitation La Berlière din Belgia si Strenču novada vidusskola din Letonia. Grupul tintã va cuprinde 25 de elevi din care 19 vor participa la mobilitãti în scolile europene partenere.

Al treilea proiect

Proiectul de parteneriat strategic în domeniul scolar, proiecte doar între scoli: “Our daily bread” îsi propune îmbunãtãtirea competentele lingvistice si interculturale ale elevilor prin studierea în comun a unui produs necesar zilnic, si anume Pâinea. Subiectul va fi abordat din urmãtoarele puncte de vedere: semnificatie culturalã si religioasã, aspecte agro-ecologice ale cultivãrii grâului, tehnologii de fabricatie si meserii în domeniu si Pâinea – marcã regionalã. Proiectul este realizat în parteneriat cu: Gymnasium Wendelstein din Germania (coordonator), Istituto Tecnico Commerciale “Vitale Giordano” din Italia si IES “Clara Campoamor” din Spania. Grupul tintã va cuprinde 25 de elevi din care 19 vor participa la mobilitãti în scolile europene partenere.

La activitate au participat elevi, profesori, pãrinti, inspectorul scolar pentru proiecte educationale, prof. Landiana Mihnevici – reprezentantul Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui, prof. Plesu Cristian – directorul Scolii Gimnaziale nr.1 Zorleni, reprezentanti ai autoritãtilor locale. “Vreau sã felicit echipele de proiect si conducerea scolii care si-au asumat responsabilitatea implementãrii celor trei proiecte. Nu e usor, dar stiu cã aveti multã experientã si veti reusi. Aveti astfel un start bun pentru un nou certificat de Scoalã Europeanã si vreau sã vã felicit pentru locul II obtinut la nivel national la Competitia Scoala Europeanã de anul acesta, ceea ce înseamnã foarte mult atunci când intri în competitie cu licee si colegii foarte bune din întreaga tarã”, a spus inspectorul scolar Landiana Mihnevici, care a încurajat elevii sã se implice în activitãtile de proiect pentru o experientã europeanã ce se va adãuga experientei educationale pe care le-o oferã scoala. “Lãsând modestia la o parte, putem spune cã suntem singura scoalã din judet care are în desfãsurare trei proiecte europene în acelasi timp. Pentru aceasta vreau sã le multumesc colegelor mele, doamnele profesoare Aurora Hulutã, Iftemie Tamara si Purice Francisca. Dumnealor au scris, împreunã cu partenerii europeni, aceste proiecte. De asemenea, urez mult succes echipelor de proiect si elevilor care s-au înscris în grupurile tintã si sunt convins cã toate aceste proiecte vor contribui la îmbunãtãtirea rezultatelor scolare ale elevilor si a imaginii scolii”, a spus Liviu Gându, directorului Colegiului Tehnic “Marcel Guguianu”.