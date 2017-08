Trei trofee nationale la musicã usoarã au ajuns la Bârlad!

EXCEPTIONAL Elevii profesorului de canto Dragos Gheorghiu, de la Scoala „Soul Music Art” din Bârlad, au obtinut în aceastã lunã trei tofee nationale, douã premii I si o mentiune, la concursurile care au avut loc la Sibiu, Bãile Herculane si Piatra Neamt. Trofeele au fost câstigate de Luca Mastacan, Rebeca Berghiu si Rezan Chirica.

Festivalul de Interpretare “Capitala Muzicalã” de la Sibiu, editia a V-a, a avut loc în perioada 25 – 27 august. Cele patru sectiuni ale festivalului sunt: Muzicã Pop, Folk, Clasicã instrumentalã si Muzicã Popularã. Juriul a fost prezidat si în acest an de compozitorul Horia Moculescu, alãturi de alte nume cunoscute la nivel national, dar si de profesori de muzicã si interpreti din Sibiu: soprana Felicia Filip, compozitorul Mihai Alexandru (autorul piesei cîstigãtoare „Eurovision” România 2017), compozitorul Nicolae Caragia, cantautorul Radu Pietreanu, Ileana Vieru – Radio „Antena Satelor”, Rodica Tulbure – Radio Cluj, prof. Emese Kalman, prof. Sanda Vulcu, prof. Laura Maniu (Liceul de Artã Sibiu), interpretul Mihai Mãrginean, instrumentistul Cosmin Curtean, Rares Maris (cîstigãtorul editiei a II-a, 2014). Începând cu aceastã editie, Festivalul este membru al WAFA (World Association of Festivals and Artists).

De la Scoala de canto “Soul Music Art” din Bârlad, participantii au obtinut trofeul sectiunii de muzicã usoarã, prin Luca Mastacan, de 12 ani si mentiune prin Alexia Andreea Alexandru.

Trofeul “Zâmbete de copil” a ajuns la Bârlad

Concursul National de Muzicã Usoarã “Zâmbet de Copil” de la Bãile Herculane, editia a V-a, a avut loc tot în perioada 25 – 27 august. Juriul a fost format din personalitãti ale muzicii usoare românesti: Adrian Daminescu, Luminita Anghel si profesori de muzicã care nu au avut elevi în concurs. Presedintele juriului a fost Adrian Daminescu. Bârlãdenii de la “Soul Music Art” au strãlucit prin Rebeca Berghiu, care a obtinut trofeul categoriei 8-10 ani si Marta Nistor, care a luat premiul I. La Festivalul International de Muzicã Usoarã “Volare” din Piatra-Neamt, editia a VIII-a, care s-a desfãsurat în perioada 23 – 27 august, bârlãdenii care au urcat pe scenã, pregãtiti de profesorul Dragos Gheorghiu, au luat trofeul la sectiunea creatie prin Rezan Chiricã si locul I prin Alexandrina Dãriescu. Juriul a fost format din personalitãti ale muzicii românesti si internationale.