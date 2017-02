Trusa medicala auto, obligatorie în doar trei țări din UE. România, printre ele

Romania este una dintre cele trei tari din UE in care trusa medicala inca mai este obligatorie in masini. Soferii primesc amenzi daca aceasta lipseste sau este expirata, scrie bzi.ro.

Chiar daca o au in masina, multi soferi nu cunosc ca trusa medicala are termen de valabilitate, iar unii nu au desfacut-o niciodata si nu stiu nici macar ce se afla in ea.

Managerul Ambulantei Bucuresti, Alis Grasu, sustine despre componentele trusei medicale auto ca sunt destul de greu de folosit pentru o persoana care nu a invatat tehnici de prim ajutor.

sursa: https://www.antena3.ro/economic/auto/trusa-medicala-auto-obligatorie-in-doar-trei-tari-din-ue-romania-printre-ele-400355.html