Turiştii străini au lăsat în Iaşi 120 de milioane de lei. Cum au fost cheltuiți banii?

Anul trecut, judeţul a fost vizitat de 50.800 de persoane din străinătate. Majoritatea vin în judeţ în scop de afaceri.

Turiştii străini au cheltuit la Iaşi pe parcursul anului trecut circa 121,8 de milioane de lei. Aşa rezultă dintr-un calcul realizat de „Ziarul de Iaşi” pe baza datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS) privind numărul total de nerezidenţi cazaţi în structurile de cazare turistică. Turiştii nerezidenţi sosiţi anul trecut în ţara noastră au cheltuit în medie 2.397,9 lei de persoană. Iaşul a atras doar 2% din cei aproape 2,5 milioane de turişti străini care au vizitat România în 2016.

Turism de afaceri

„Principalul motiv al sejurului petrecut de turiştii nerezidenţi în România, în anul 2016 l-au reprezentat afacerile, participarea la congrese, conferinţe, cursuri, târguri şi expoziţii (57,6% din numărul total de turişti nerezidenţi), cheltuielile acestora reprezentând 58,5% din total. Cel de-al doilea motiv al sejurului petrecut de nerezidenţi în România l-au reprezentat călătoriile în scop particular (42,4% din numărul total de turişti nerezidenţi), dintre acestea evidenţiindu-se călătoriile pentru vacanţe (61,4%). Călătoriile în scop particular includ călătoriile pentru vacanţe, cumpărături, evenimente culturale şi sportive, vizitarea prietenilor şi rudelor, tratament medical, religie, tranzit şi alte activităţi”, se specifică în documentul INS.

Iaşul este pe locul 12 în ţară

Din totalul turiştilor din străinătate, 1,1 milioane au vizitat Bucureştiul, potrivit datelor INS. Pe următoarele locuri, cu „stocuri” semnificativ mai mici decât Capitala, sunt judeţele Braşov, Sibiu şi Timiş. Iaşul a fost vizitat în 2016 de 50.800 de turişti străini, cu 8.895 în plus faţă de 2015. Judeţul Iaşi este pe locul 12 la nivel naţional într-un top neoficial la acest capitol. Pe întreg parcursul anului trecut, Iaşul a avut 298.589 de turişti, români şi din străinătate, care s-au cazat în unităţile de profil de pe raza judeţului, în creştere cu 21,1% comparativ cu 2015. Mai bine de 84% din turiştii care poposesc în judeţ se cazează la hoteluri, iar pe categorii de clasificare a structurilor de primire turistică, categoria „3 stele” deţine 46,1% din totalul sosirilor. Bucureştiul se poate lăuda în 2016 cu o creştere cu circa 12 procente a numărului de turişti străini, câştigând peste 112.000 de turişti noi faţă de anul precedent. În Braşov, ocupanta poziţiei a doua la nivelul întregii ţări, s-au înregistat 178.721 turişti străini, cu 12,93% în plus faţă de 2015, iar judeţul Sibiu, locul trei, a atras 142.854 de turişti din afara ţării, în creştere cu 29,23 procente comparativ cu situaţia din urmă cu doi ani. La numărul de turişti din alte ţări, Iaşul a mai fost devansat, în 2016, în ordine, de următoarele judeţe Timiş (101.048), Cluj (100.391), Mureş (84.980), Prahova (73.856), Bihor (67.395), Constanţa (60.908), Ilfov (58.766) şi Suceava (60.908). În cazul a zece judeţe, între care Mureş, Dolj, Olt, Călăraşi, Giurgiu, Botoşani şi Teleorman, numărul de turişti de pe alte meleaguri s-a diminuat semnificativ în 2016 comparativ cu datele înregistrate în 2015. În judeţul Mureş s-a consemnat cea mai mare pierdere, de 7.041 de turişti în decurs de doar un an. Nici judeţul Dolj nu stă foarte bine în statistici, având un „minus” de aproape 4.000 de turişti anul trecut faţă de situaţia din urmă cu doi ani. Judeţele care au fost mai mult ocolite decât vizitate de turiştii străini în 2016 sunt Ialomiţa (3.044), Vrancea (2.337), Giurgiu (2.014), Botoşani (1.957) şi Teleorman (1.230).

sursa: http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/turistii-straini-au-lasat-in-iasi-120-de-milioane-de-lei-cum-au-fost-cheltuiti-banii–157584.html