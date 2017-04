ULTIMA ORA: Minor de 10 ani, obligat sa faca sex oral unui minor de 14 ani, pentru o datorie!

INCREDIBIL O intamplare halucinanta a avut loc în comuna Banca. Un baietel de numai 10 ani ar fi fost obligat sa întretina relatii sexuale orale cu un alt minor de 14 ani. Minorul a fost santajat sa intretina relatiile sexuale orale de catre cel de 14 ani, care l-a si filmat, pentru a fi santajat apoi cu filmarea. Mama minorului de 10 ani a fost oripilata de ceea ce i-a povestit copilul a doua zi si s-a dus cu copilul plangand glont la politie. Politistii au demarat o ancheta vizand infractiunea de viol asupa minorului de 10 ani.

Un baietel de numai 10 ani a trecut prin clipe greu de imaginat, din cauza unei datorii pe care o avea la un alt minor de 14 ani, din satul Stoisesti, comuna Banca. Cel mare, de 14 ani, l-a ademenit pe cel de 10 ani in magazinul tatalui sau, intr-o incapare dosnica, unde, in prezenta unui alt minor de 17 ani, i-a cerut celui de 10 ani sa-i faca sex oral in contul datoriei pe care o avea la el. Plangand, minorul de zece ani a a fost fortat s\ ii satisfaca „poftele” celui de 14 ani, in timp ce minorul de 17 ani filma toata scena. Surse din comuna Banca, satul Stoisesti, ne-au precizat c\ baiatul de 10 ani s-a speriat cand a vazut ca a fost filmata toata tortura sa sexuala si i-a marturisit a doua zi dimineata mamei sale, plangand, ce-a patit si ca se teme ca va fi pusa filmarea pe Internet. Cand a auzit femeia ce-a patit copilul, l-a luat de mana si s-a dus glont la politie unde a depus plangere. Fapta se confirma, deoarece politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Banca au intocmit un dosar penal vizand comiterea infractiunii de viol, impotriva minorului de 14 ani, care este cunoscut ca un copil problema in comuna Banca. Fiind in curs de cercetare, deocamdata nu se pot face publice amanunte din dosar, dar cert este ca, minorul de 14 ani este cercetat serios pentru fapta sa.

Implicarea DGASPC Vaslui este absolut necesara in acest caz

La anchetarea minorilor implicati in acest dosar penal participa si reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui, minorii fiind asistati la interogatorii de parinti, un asistent social, un psiholog si evident de un avocat. Fata de minorii implicati in aceasta halucinanta intamplare, DGASPC Vaslui ar putea institui masura supravegherii specializte, nepun=ndu-se problema luarii lor din familie. Se va propune cel mai probabil, includerea lor intr-un program de consiliere specializata, la care participa si parintii. Chiar daca minorii nu raspund penal, se poate dispune masura supravegherii specializate, care poate fi luata de comisie din cadrul DGASPC sau de instanta de judecata, daca parintii nu sunt de acord.