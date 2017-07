ULTIMA ORA: A demisionat și ultimul medic din garda veche de la conducerea spitalului bârlădean!!

PROBLEME DECUSEARĂ? Astăzi, medicul epidemiolog Gabriela Daniș, directorul medical al spitalului din Bârlad, a demisonat din funcție, copleșită de gravele probleme cu care se confruntă această unitate spitalicească. Ea va mai sta, conform legii, 45 de zile în funcție, după care va redeveni doar medic epidemiolog, funcție din care a plecat acum mulți ani, când a venit ca director medical la acest spital.

Medicul Gabriela Daniș a fost numită director medical de fostul manager Dionisie Lefter în urmă cu mai bine de opt ani și astăzi a demisionat din funcție. Spitalul bârlădean trece printr-o grea perioadă financiară și are deasupra capului sabia numită „planul de conformare”, care implică schimbări majore în special la numărul de paturi care va scădea.

Problemele grave cu care se confruntă spitalul bârlădean sunt și de ordin managerial, simțindu-se din plin lipsa unui manager cu viziune. „O fi domnul Decuseară bun în funcția de la audit, dar ca manager este zero barat! Nu are nici un pic de viziune, totul s-a dat peste cap, nici hârtiile nu mai au un circuit normal, se pierd nimeni nu știe pe unde… Suntem într-o gravă situație, total depășiți și nu înțelegem de ce nu se iau măsuri dacă domnul primar vede că acest manager nu este capabil de nimic. Noi ne așteptam să-și dea el demisia, pentru că în fiecare zi spune că pleacă, că nu vede cum s-ar putea rezolva criza prin care trecem.” ne-a spus o sursă din spital, dintre cadrele medicale specializate.

Medicul Gabriela Daniș s-a confruntat în ultimele zile cu rezistența medicilor bârlădeni (o parte dintre ei), la impelmentarea planului d econformare. Pentru că acest plan prevede ca în fiecare salon să fie câte 5 paturi la comun iar la rezerve doar două paturi. Asta înseamnă că vor mai dispare până într-o 100 de paturi, dintre care peste 20 de la secția Medicală – care este cea mai aglomerată secție. Dar medicii se opun acestor reduceri, împiedecând astfel punerea în aplicare a planului de conformare, care este obligatoriu! Plus că datoriile spitalului au crescut simțitor, arieratele au crescut și ele, iar riscul ca spitalul să se trezească cu conturile blocate crește de la zi la alta.

Ca urmare, directorul medical Gabriela Daniș n-a mai rezistat și a demisionat din funcție, lăsându-l pe noul manager, care este cel mai prost conducător pe care spitalul l-a avut vreodată, să se descurce singur! Sau împreună cu primarul Dumitru Boroș, cel care l-a propulsat în această funcție și dă astfel dovadă că are aceeași viziune managerială ca a lui Decuseară: zero barat! Poate în ceasul al doisprezecelea, primarul Dumitru Boroș va face o mișcare inteligentă, trimițându-l pe Corneliu Decuseară de unde a venit și va numi un manager care să poată scoate spitalul din criza gravă cu care se confruntă. Până nu credem că această mișcare, cu Decuseară în frunte, este de fapt vreo strategie de a duce spitalul în faliment, urmărind ca acest lucru să se întâmple până când va funcționa spitalul privat, ce crește într-o totală ilegalite, chiar în coasta spitalului municipal!