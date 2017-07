ULTIMA ORA: Beat în trafic, s-a dat de-a tumba cu Nissan-ul, la Crețești!

IRESPONSABIL Cu mintea încețoșată de alcool și mânând nebunește o mașină marca Nissan, un individ s-a răsturnat, la Crețești, într-o curbă, pe care nu a mai apucat să o vadă la timp. Mașina s-a rostogolit până dincolo de rigola Drumului European (DE) 581 și s-a oprit tocmai în solarul unui cetățean. “La fața locului s-a deplasat un echipaj de Poliție. Se fac cercetări la fața locului. Conducătorul auto este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. In vehiculul respectiv nu mai erau alte persoane. Șoferul a fost transportat la Spital, pentru îngrijiri medicale”, au comunicat reprezentații Insepctoratului de Poliție Vaslui.