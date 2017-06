ULTIMA ORÃ: Patru tineri au salvat o femeie cãzutã în stradã, purtãtorul de cuvânt al spitalului a dat bir cu fugitii!

INCREDIBIL Caz socant la Bârlad, petrecut asearã, în jurul orelor 20.30. O femeie, de aproximativ 45 de ani, supraponderalã, a cãzut din picioare pe trecerea de pietoni din fata Cinematografului „Victoria”. Mai multe persoane s-au repezit sã ajute femeia, care avea, cel mai probabil, o crizã de epilepsie si au chemat imediat, la 112, Ambulanta. Timp de 30 de minute au sunat mai multe persoane la 112, cerând insistent sã vinã o Ambulantã, însã li s-a spus sã astepte cã nu sunt masini în statie, iar patru tineri, când au vãzut cã nu vine Ambulanta, au luat-o cu o masinã personalã si au dus-o la spital, la Compartimentul de Primiri Urgente. A venit si Ambulanta Bârlad, la zece minute dupã ce femeia fusese transportatã de tineri la spitalul bârlãdean, dar cadrele medicale nu au mai avut pe cine lua. Martor la toatã scena a fost Adrian Gheorghiu, purtãtorul de cuvânt al spitalului. Cineva l-a recunoscut si i-a spus sã intervinã, sã solicite Ambulanta, ca sã vinã mai repede, însã când a vãzut cã este apostrofat de lumea prezentã la incident, a dar bir cu fugitii. Contactat telefonic asearã, Adrian Gheorghiu a precizat care a fost situatia, din punctul lui de vedere. „Da, eram acolo când a cãzut femeia, chiar pe trecerea de pietoni. Am mers la ea, am întors-o pentru cã avea, din câte am vãzut, o crizã de epilepsie. Am sunat si eu la 112 si au spus cã nu sunt ambulante libere, asa cã am solicitat sã vinã politistii, pentru cã femeia avea geantã, cine stie ce avea în ea, si am zis sã fie pãzitã pânã la sosirea ambulantei. Când am vãzut cã a venit politia, am plecat de acolo”, a spus Adrian Gheorghiu. Despre starea femeii acesta n-a vrut sã ne spunã nimic, pentru cã: „Asa a dat dispozitie managerul spitalului, sã nu se dea nici o informatie, nici mãcar telefonic la presã, pânã la noi dispozitii”, a completat Adrian Gheorghiu. Vom reveni cu detalii, în cursul zilei de astãzi.