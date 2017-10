UPDATE: A fost identificata persoana inecata. Este vorba de femeie de 68 de ani!

UPDATE 11:15 : Femeia de 68 de ani, din Popeni, comuna Zorleni, a fost gasita in albia unui parau, de un localnic, care a vazut, initial, doar niste picioare plutind pe luciul apei. Apelul catre 112 a fost facut la ora 8:45. Dupa ce femeia a fost scoasa la suprafata, a fost identificata, urmand a fi anuntata familia de tragicul incident. “Din primele verificari, persoana decedata a incercat sa scurteze drumul spre casa, intrand pe o cararuie de pe marginea paraului. Datorita conditiilor meteo nefavorabile, si a intunericului, persoana, cel mai probabil a alunecat si a cazut cu fata in jos, in parau” a declarat Alina Tonica, purtator de cuvant al IPJ Vaslui. Politistii sunt la fata locului si continua cercetarile.

UPDATE 10:12: Persoana a fost gasita, si dupa ce trupul ei a fost recuperat s-a declarat decesul. Pompierii au confirmat ca este vorba de o femeie, in varsta de aproximativ 70 de ani, din localitatea Popeni, comuna Zorleni. Politistii au demarat cercetarile pentru a descoperi imprejurarile decesului. Vom reveni cu detalii.

Persoană găsită decedată într-un râu în localitatea Popeni, comuna Zorleni!

Stire Initiala: TRAGEDIE In aceste momente Detașamentul de pompieri Bârlad intervine cu o autospecială de lucru cu apă și spumă și cu un autocamion de transport materiale, în localitatea Popeni, comuna Zorleni, pentru a scoate o persoană găsită plutind în râul Bârlad. La fața locului se află și o ambulanță de la SAJ Vaslui, substația Bârlad. Persoana este încă la suprafața apei, neputând fi scoasă până la apariția lucrătorilor de poliție care sunt pe drum spre acest caz. Vom reveni cu detalii.