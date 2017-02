ULTIMA ORA: Un profesor bârlădean, care protesta pașnic în fața Primăriei, a fost agresat fizic de etnicii din PSD!

DE NEIMAGINAT Etnicii rromi din PSD nu mai au nicio rușine și nici un Dumnezeu, acum că guvernul PSD a modificat pe sub mână Codul Penal și Codul de Procedură Penală. Astăzi la orele 10.00, un profesor din Bârlad, Constantin Ilaș, a fost agresat fizic în fața Primăriei din Bârlad, când protesta pașnic, cu o pancartă îm mână, cerând abrogarea ordonansței dată pe șest noaptea de către guvernul PSD. La un moment dat, un cetățean de etnie rromă, a intrat în Primărie, a discutat cu un alt cetățean de etnie rromă și când a ieșit, s-a dus glonț la profesorul Ilaș. “Mi-a smuls pancarta din mână, a rupt-o și a început să mă înjure și să-mi zică < < Pleacă băi acasă, nu au treabă? Te calc în picioare! > >. Am sunat imediat la 112, mi s-a dat legătura la Poliția Bârlad, unde am relatat că sunt agresat chiar în acele momente. Am dat pe difuzor, s-a auzit cum mă înjura și mă amenința. A venit imediat o patrulă și am plecat la Poliție, unde am depus plânmgere penală împotriva celui care m-a agresat. Nu-l cunosc, dar sunt camere de supraveghere și am cerut să fie studiate filmările pentru a fi identificat. Sunt consternat că în Bârlad, unde oamenii nu au fost niciodată agresivi cu cei care au alte convingeri politice, acum s-a ajuns la asta, la bătaie pur și simplu! Voi reveni la protest în această seară, la orele 19.00″, a spus Constantin Ilaș, pentru cotidianul Vremea Nouă.

In această seară, la orele 18.00, pe platoul din fața Primăriei Bârlad, timp de o oră, este organizat un protest împotriva ordonanțelor date azi noapte de către guvernul PSD, care modifică substanțial Codul Penal și Codul de Procedură Penală.