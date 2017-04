Ultimul ghid pentru vinuri din New York Times: cum apreciaţi şi vorbiţi despre un vin

The New York Times a publicat recent un ghid destinat celor care vor să cunoască mai bine vinurile. “Ghidul de faţă vă va alunga teama în alegerea şi consumul unui vin bun. Veţi învăţa elementele de bază ale oricărui tip de vin, de la deschiderea corectă a sticlei până la asocierea corectă cu anumite alimente, veţi şti ce să vorbiţi despre vin în magazine, restaurante sau cu prietenii”, se spune in prezentarea ghidului.

Tipuri fundamentale de vin

Vinul este un ”suc” de struguri care transformă zahărul în alcool. Există cinci tipuri esenţiale de vin: roşu, alb, roze, spumant şi fortifiant, care au la bază struguri albi sau roşii.

VINUL ROSU

Vinul roşu este obţinut din struguri roşii, deşi aceştia nu sunt ”exact roşii”. De obicei, pieliţa strugurilor roşii conţine pigmenţi violet sau negru care colorează strugurii. Atunci cănd strugurii sunt zdrobiţi şi şi începe procesul de fermentare, pieliţele sunt lăsate la macerat. În timp, pieliţele, datorită taninului, dau culoare şi textură vinului.

