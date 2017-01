Ultimul mesaj al tânãrului care s-a sinucis la spital: “Eu mã duc pe drumul meu”

DUREROS…Înainte sã comitã fapta terifiantã de a se spânzura de caloriferul din salonul în care era internat, Nicolae Cãrãmãlãu a trimis mai multe mesaje telefonice acasã, prin care si-a anuntat familia cã îsi va pune capãt zilelor. “Te iubesc, mamã ! Sã aveti grijã de porumbei, cã de acum înainte vouã vã vor rãmâne. Eu mã duc pe drumul meu.” Mama tânãrului este si acum în stare de soc. Este al doilea copil pe care îl îngroapã în ultimele opt luni, ambii sinucigându-se. “Acum opt luni, când mi-am îngropat celãlalt bãiat, Nicu m-a încurajat si m-a ajutat sã trec peste momentul ãla. Acum s-a sinucis si el. Nu stiu ce a fost în capul lui. Era un copil tare cuminte, mai ceva ca o fatã.”

Sectia ORL a Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui a fost, joi seara, scena unui teribil incident. Nicu Cãrãmãlãu, un tânãr de 17 ani din Buda, comuna Osesti, a decis sã-si punã capãt zilelor, spânzurându-se de caloriferul din salon. Cu câteva ore înainte si-a sunat mama, cãreia i-a spus cã are dureri insuportabile de cap. Acesta pare sã fie si motivul pentru care Nicu a decis sã încheie conturile cu viata. “M-a sunat la ora 6, mi-a zis cã analizele i-au iesit bine, dar cã se simte rãu. Nu mai suporta durerea la urechi. Mai târziu mi-a trimis mesaj “Mama, te iubesc. Vã iubesc pe toti”. Am încercat sã-l sun dupã aia, dar n-a mai rãspuns. Am zis cã ceva i s-o fi întâmplat. A doua zi, când am ajuns în salon, am întrebat unde mi-e copilul. Un coleg de-al lui de salon mi-a zis cã l-a luat domnul doctor pentru cã i-a fost rãu. N-a vrut sã-mi zicã ce s-a întâmplat. În momentul ãla am cãzut jos, nu mai stiu ce s-a întâmplat. Am ajuns la Urgente. Mi-au pus perfuzii, mi-au dat pastile. Era un copil foarte cuminte, nu consuma alcool, nu fuma, nu se ducea la discotecã, era mai ceva ca o fatã. Eu am mai avut un bãiat care s-a sinucis acum opt luni, iar Nicu a fost cel care m-a încurajat sã trec peste. Tot timpul mã încuraja. Nu stiu ce a fost în capul lui”, a declarat mama bãiatului.

Gura satului: “Asistentele trebuiau sã-l supravegheze”

Oamenii din Buda, Osesti, spun cã bãiatul nu s-ar fi sinucis, dacã era supravegheat mai atent. “Ãia de la spital trebuiau sã-l supravegheze. Poate omul deviazã, poate omul nu e în toatã mintea lui, e derutat. Trebuia sã stea o asistentã lângã el. El era mai fricos. I-au mai spus si de injectii si l-au speriat. Era un copil tare cuminte. N-a fãcut niciodatã panaramã la familie. Mare tragedie s-a abãtut peste familia asta. Acum opt luni si-a mai îngropat un copil, de 19 ani. Acum s-a mai omorât unul de 18 ani. Ne doare inima, fereascã Dumnezeu de necazul prin care trece femeia asta”, ne-au declarat vecinii familiei Cãrãmãlãu.

Unchiul bãiatului: “Mi-a zis sã am grijã de porumbei, pentru cã el pleacã pe drumul lui”

Înainte sã-si punã streangul de gât, Nicu s-a asigurat cã porumbeii familiei vor rãmâne pe mâini bune. Tânãrul i-a trimis un mesaj unchiului sãu, rugându-l sã aibã grijã de pãsãri, pentru cã el pleacã “pe drumul lui”. “Era cel mai cuminte bãiat al familiei. Semãna cu taicã-su. Nu era cu gagici, cu discoteci, cu prostii. Crestea porumbei. În seara aia mi-a trimis un mesaj. Mi-a zis sã am grijã de porumbei, pentru cã de acum înainte nouã ne rãmân. Ne-a zis cã el pleacã pe drumul lui”, a spus Iordan Dumitru, unchiul bãiatului.