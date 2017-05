Un an de la cel mai mare jaf din istoria APIA Vaslui: zero vinovati, gaurã de 600.000 lei!

INCREDIBIL… S-a împlinit, în aceste zile, un an de la dezvãluirile fãcute de ziarul nostru, în cazul fermierului de la Voinesti care a primit 150.000 de euro, pentru patru vaci de lapte. Arãtam, cu un an în urmã, modul în care functionari de la APIA Vaslui, corupti sau incompetenti, i-au virat în cont fermierului Bogdan Silion suma de 600.000 lei, ca subventii, desi omul avea doar câteva capete de vaci de lapte. Politia Economicã a tot anuntat cã încearcã sã descâlceascã itele afacerii, dar dosarul nu este finalizat nici acum, iar vinovatii sunt în continuare în libertate. Pentru un timp, Rãzvan Arteni, diirectorul APIA Vaslui, a fost “deportat” la Teleorman, însã s-a întors pe post, adjunctul sãu, Corneliu Deliu, a stat si el o perioadã prin concedii de odihnã, iar alti functionari APIA au dat declaratii la Politie si… cam atât! Silion nu a fost obligat nici acum sã returneze cãtre stat suma de 600.000 de lei, plãtitã în mod ilegal de incompetentul Arteni, în timp ce seful Politiei Economice, comisarul-sef Aurel Sãlaru, a plecat la pensie. Concluzia: furi în voie de la statul român, cã oricum nu pãtesti nimic!

Nu avem nici acum vreun vinovat stabilit, în mod oficial, de Politie sau Parchet în cazul jafului cu subventii de la APIA Vaslui, desi a trecut un an de la dezvãluirile fãcute de ziarul nostru. Ne-am interesat la Parchet si ni s-a spus cã dosarul este si acum în lucru la IPJ Vaslui, în timp ce Bogdan Silion, functionarul din primãria Voinesti, pe care gasca penalã din fruntea APIA Vaslui l-a îmbogãtit cu 150.000 de euro, stã bine mersi în libertate si nu a dat înapoi niciun leu, din banii primiti printr-o “gresealã de sistem”, cum s-au exprimat unii functionari din APIA. Când s-a vãzut descoperit, Rãzvan Arteni, directorul APIA Vaslui, l-a chemat pe Silion la Agentia de Plãti, pe 15 aprilie 2016, si l-a pus sã semneze un angajament de platã, care a fost doar praf în ochii anchetatorilor, nicidecum un document oficial, pentru cã functionarul nu a returnat niciun leu la stat. Iatã cum sunã acest asa-zis angajament de platã: “Subsemnatul Silion Dumitru Bogdan, recunosc cã am încasat necuvenit suma de 597.988,42 lei, de la APIA, centrul judetean Vaslui, motiv pentru care îmi iau angajamentul sã restitui aceastã sumã, plus penalizãrile legale (sâc!), astfel suma de 40.000 de Euro, pânã la data de 30.04.2016, restul în transe egale lunare pânã la finele anului 2019, în contul…. deschis la ATCP mun. Bucuresti. Prezentul angajament a fost semnat de mine, astãzi, la data de 15.04.2016″. Vã vine sau nu sã credeti, cei de la APIA nu au întreprins nimic pentru a recupera banii statului român, în timp ce Silion vine în continuare la serviciu, zi de zi, la primãria Voinesti. Cel care coordona dosarul lui Silion, comisarul-sef Aurel Sãlaru, s-a pensionat si el de la 1 ianuarie 2017, astfel cã situatia pare sã se îndrepte spre un verdict neverosimil: niste smecheri de la APIA Vaslui au pus la cale o smecherie de 150.000 de euro, iar cazul va fi îngropat prin totala indiferentã a celor pusi sã ancheteze acest caz. Ca sã dovedim reaua-intentie a lui Artene si a celor pusi de statul român în fruntea APIA Vaslui, ne-am interesat si la Fiscul central, acolo unde nu existã niciun document înaintat de APIA Vaslui pentru blocarea conturilor lui Silion si recuperarea celor 600.000 de lei. Ce înseamnã asta? Cã Silion, Arteni, Deliu, alti smecheri care conduc APIA Vaslui – inclusiv juristul Diaconu, cel care ne-a chemat în instantã, pentru cã am avut curajul sã dezvãluim jaful cu bani publici – stau bine mersi la locurile lor de muncã, sunt în libertate, în timp ce o sumã de 150.000 de euro, dispãrutã fãrã nicio bazã legalã, nu intereseazã pe nimeni. Nu mai punem în calcul faptul cã ofiterii de Politie tot ridicã din umeri si spun cã dosarul este în lucru, desi de un an de zile nu s-a miscat nimic pentru a afla adevãrul.