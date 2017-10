Un angajat de la Petrom Negresti, jefuit când era la serviciu

FURT…Un negrestean a fost cãlcat de hoti si, din informatiile strânse pânã acum, este vorba despre acelasi grup infractional de rromi din cartierul negrestean Schinasi, care terorizeazã bãtrânii cerându-le bani si mâncare. Cei care nu se supun sunt aspru pedepsiti. Asa s-a întâmplat si cu un angajat al statiei Petrom din Negresti, Sorin Munteanu, care a fost jefuit în stil mare, cât era la serviciu. Hotii au venit la pont sigur. Casa i-a fost spartã între 7.00 si 9.00 dimineata, când nimeni nu era acasã. Acesta era la seviciu, copiii la scoalã, iar sotia era plecatã pentru patru sãptãmâni în Italia. Îi tinea locul acolo unei prietene care venise acasã. Din casã i-au dispãrut bunuri, dar si 2.000 de lei, toate economiile pe care omul le avea în caz de nevoie. Politistii au preluat cazul. La acest moment existã un cerc de suspecti.

Tupeul hotilor din Negresti a atins, în ultima perioadã, cote alarmante. Dupã ce cotidianul Vremea Nouã relata zilele trecute despre drama unor familii terorizate de câtiva rromi care s-au obisnuit sã fure sau sã incendieze agoniseala oamenilor, acum a venit rândul unui angajat al unei statii de benzinã din oras sã fie victima celor certati cu legea. Joi dimineatã, Sorin Munteanu a plecat la serviciu, iar din urmã hotii au intrat în locuinta sa, situatã pe strada Decebal, si au furat tot ce-au gãsit. Dupã douã ore a fost înstiintat si când a ajuns acasã si-a pus mâinile în cap. Îi lipseau 2.000 lei si mai multe bunuri. A fãcut imediat plângere la Politia din oras. Oamenii legii au demarat o anchetã în acest caz, dar, deocamdatã, hotii au rãmas necunoscuti. “În cauzã a fost deschis un dosar penal si se fac cercetãri sub aspectul sãvârsirii infractiunii de furt calificat. Existã deja un cerc de suspecti”, spun reprezentantii IPJ Vaslui. Se pare cã hotii au mers “la pont”. Mai exact, stiau cã sotia pãgubitului lucreazã temporar în strãinãtate, iar copiii sunt la scoalã, si nimeni nu-i va deranja. Sorin Munteanu este îngrozit si e convins cã s-a actionat dupã un plan bine stabilit. Iatã ce a declarat pentru reporterii Vremea Nouã: ”Sunt îngrozit. Am copii si stau si mã gândesc sã nu intre peste ei în casã. Nu e normal sã pleci la serviciu la 7.00 de acasã si din urmã sã intre hotii. Mã astept la tot felul de rãzbunãri. Am o vârstã si am vãzut multe cazuri. Mi-e fricã mai mult de copii. Numai la ei mã gândesc. De abia astept sã se întoarcã sotia, care este temporar plecatã în Italia, unde îi tine locul unei prietene la muncã”. Jaful acesta vine la scurt timp dupã ce un alt caz deosebit de grav a avut loc pe o stradã apropiatã, Alexandru Ioan Cuza, din Negresti. Acolo, o familie de rromi a incendiat nutreturile adunate de cãtre un bãrbat de 76 de ani, pentru cã acesta a refuzat sã le mai dea de pomanã. La acea vreme, bãtrânul povestea cã rromii veneau si le cereau lui si vecinilor, de mâncare sau nutret pentru animale pe motiv cã ei aveau. Nu acceptau refuzul si cine avea curajul sã o facã se trezea cu tot ceea ce a adunat în flãcãri.

Teroarea de pe strada Al. I. Cuza

Un clan de rromi a reusit sã aducã la disperare zeci de familii, încât unii bãtrâni care locuiesc pe strada Al.I. Cuza din Negresti au ajuns sã-si doreascã moartea pentru a scãpa de teroarea la care sunt supusi de câtiva ani. Totul a iesit la ivealã zilele trecute, dupã ce rromii din familia Cincileanu au tãbãrât peste Gabriel Aipãtoaei, un bãtrân de 76 de ani. Supãrati nevoie mare pentru cã bãtrânul munceste pentru a se întretine si nu asteaptã ajutoarele sociale de la stat, rromii i-au incendiat cocenii adunati de pe mai bine de douã hectare de teren. “Erau furajele pentru cal si cele douã capre ale mele”, spune bãtrânul. Încurajat de faptul cã poate mãcar cu ajutorul jurnalistilor septuagenarul va reusi sã înduplece autoritãtile pentru a fi luate mãsuri împotriva clanului de rromi, acesta si-a spus povestea cu ochii plini de lacrimi. “Nu este prima datã când mi-au dat foc la strânsurã (furaje – n.r.). Si anul trecut au fãcut la fel si în urmã cu doi ani. Acum aruncã cu pietre în mine sau pe casã de fiecare datã când trec cu cãruta prin dreptul portii. Plus cã mi-au furat tot ce se poate fura. Vin si cer de mâncare sau nutret la animale pentru cã eu am si ei nu au. Si stiti cum este? Degeaba le dai toatã sãptãmâna, dacã nu le dai si atunci când vor ei. Cer pe motiv cã-s necãjiti si nu au, dar nu vor sã meargã deloc la muncã. Pe mine mã doare o mânã de nu mai pot de la tãiat ciocane si sotia mea are mâna ruptã de la muncã. Dar nu le pasã. M-au furat de m-au uscat, de am ajuns sã mã îmbolnãvesc de supãrare. Mi-au furat saci cu grãunte, curcanul de 13 kg din curte, 1,6 mc de lemne. Am fost si la politie sã-i reclam. Politistii au gãsit lemnele furate la ei în curte, dar au venit peste mine si m-au amenintat cã, dacã nu mã duc sã-mi retrag plângerea, îmi dau foc. Am retras-o de fricã. Acum am ajuns sã prefer sã mor si sã trãiascã ei pentru cã altfel nu se mai poate. Nimeni nu face nimic pentru noi si nimeni nu ne ascultã. Am ajuns la capãtul rãbdãrii pentru cã nu suntem ascultati”, povesteste, plângând, mos Aipãtoaei. Si povestea bãtrânului nu se opreste aici. Aratã jurnalistilor pietrele cu care rromii aruncau de fiecare datã când treceau prin dreptul casei sale. Spune cã ultima oarã o piatrã a fost cât pe ce sã-l loveascã în cap si sã-l omoare. A pãstrat piatra respectivã si celelalte aruncate de rromi, spune cã le tine ca amintire.