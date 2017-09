Un batran a fost transportat la spital, dupa ce a incasat cativa pumni! Bataia a avut loc in mijlocul zilei, in Tg. Cucu

In urma cu cateva minute, un conflinct spontan a pornit in Tg. Cucu. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le au, reiese faptul ca, Ion G. in varsta de 61 de ani a fost victima unui abuz.

Momentan nu se cunosc motivele conflictului, iar la fata locului s-a deplasat un echipaj al politiei, cat si un echipaj medical. Batranul a fost transportat la spital cu politraumatism- agresiune.

