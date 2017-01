Un cadru militar (r) din Barlad si fiul sau s-au certat pana s-a aprins casa! (foto)

BAUTURA, TE HALESC Aseara, in Barlad, pe strada Cpt. Grigore Ignat din Barlad, locuinta cadrului militar, subofiter (r) Cornel Plugaru a luat foc. Au fost sunati pompierii la 112, iar la fata locului s-au deplasat zece subofiteri si doua masini de apa cu spuma, de stins incendii. A fost solicitata si echipa de interventie de la Delgaz, pentru a intrerupe furnizarea cu energie electrica si gaz metan a casei incendiate, pentru ca pompierii sã-si faca treaba si sa stinga incendiul. La fata locului, o ruda a fostului subofiter militar in rezervã, ne-a spus cã nu se mira de ce s-a intamplat, deoarece Cornel Plugaru se cam intrece cu bautura, la fel si fiul sau cu care locuieste. Sotia lui Plugaru si inca un fiu sunt plecati in Italia la munca, iar cei doi ramasi acasa – tata si fiu, se cearta mereu. Iar aseara, cearta a dat in … foc! Pompierii barladeni inca se afla la fata locului, pentru a investiga cauza incendiului. Vom reveni cu amanunte.