Un elev in varsta de doar 12 ani din Iasi este pe cale sa fie aruncat afara din propria locuinta • Apartamentul in care acesta locuieste a fost executat silit dupa o serie de miscari suspecte • Lichidatorii urmeaza sa scoata locuinta la licitatie in zilele urmatoare, iar copilul impreuna cu tatal sau vor ajunge pe drumuri • Casa urmeaza sa fie vanduta cu o suma infima fata de datoriile cu care figureaza aparamentul pe listele de intretinere • Tatal baiatului este disperat si povesteste cum sefii asociatiei de proprietari impreuna cu mafia imobiliara din Iasi au facut in asa fel incat sa nu-si poata rezolva situatia datoriilor.

Sursa: https://www.bzi.ro/caz-incredibil-un-copil-de-12-ani-aruncat-afara-din-propria-casa-executorii-judecatoresti-au-pus-mana-pe-apartamentul-elevului-foto-624190