Un copil se stinge în spital. Mama refuză operația, crezând că-i vor lua organele

Un băiat de 12 ani suferă de o gravă afecţiune congenitală. O operaţie pe cord nu poate fi evitată. A fost programat pentru o intervenţie chirurgicală care urma să fie realizată de o echipă de medici din Israel, dar mama a refuzat operaţia. Motivul: femeia credea că de fapt i se vor lua organele copilului.

Un copil în vârstă de 12 ani, care suferă de o afecţiune congenitală a inimii, aşteaptă şansa la o viaţă normală de câţiva ani, însă aceasta întârzie să apară deoarece mama acestuia nu este de acord cu o intervenţie chirugicală care i-ar salva viaţa.

Acesta se află internat încă de luni în Clinica de Cardiologie Pediatrică a Spitalului de Copii „Sf. Maria“ din Iaşi, fiind adus de la Complexul Romaniţa din Roman, în urma unei consultaţii. Acesta se află acolo încă din anul 2007, fiind abandonat de mama sa, deoarece nu îl putea creşte.

Băiatul suferă de tetralogie Fallot, adică are mai multe defecte la nivelul inimii, care îl împiedică să se dezvolte şi să ducă o viaţă normală. Mai mult, acesta prezintă şi un grad de handicap.

Acum trei ani, în anul 2014, prin intermediul medicilor şi al asistenţilor sociali, acesta a avut şansa să fie operat de o echipă medicală din Israel, însă mama a refuzat, crezând că de fapt medicii ar vrea să vândă organele copilului, la acel moment apelând la diverse ameninţări asupra asistenţilor sociali care se ocupau de caz.

„Copilul a fost internat la noi în vederea programării unei intervenţii chirurgicale pe cord, iar starea lui este destul de gravă. Noi am încercat de mai multe ori să îl programăm pentru o intervenţie, însă mama lui a refuzat, a şi scris o declaraţie pe propria răspundere că nu este de acord. Nu este normal ca mama să spună nu, dacă nu ştie ce se întâmplă cu el, el este un om care are o viaţă înainte şi e păcat să nu îi ofere această şansă. Trebuie să înţeleagă şi să fie de acord pentru că s-a ajuns la momentul în care intervenţia se face acum sau niciodată“, a precizat prof. dr. Constantin Iordache, medic primar pediatru în cadrul Clinicii de Cardiologie Pediatrică de la Spitalul de Copii.

sursa: http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/un-copil-se-stinge-in-spital-mama-refuza-operatia-crezand-ca-i-vor-lua-organele–164782.html