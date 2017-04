Un dulãu a poftit la ouãle stãpânului si le-a fãcut ferfenitã! (VIDEO)

„Drâmba” Drâmbului, în gura câinelui!

NECAZ… Drâmbã din Suletea a pãtit rusinea, câinele l-a lãsat fãrã „bijuterii”!

DUREROS Un bãrbat de 63 de ani, din satul Jigãlia, comuna Suletea, a trecut prin cele mai dureroase momente din viata lui! În seara de 22 aprilie, acesta a fost adus la spitalul din Bârlad de un consãtean, cu testiculele fãcute ferfenitã, dupã ce câinele din ograda proprie l-a muscat de … bãrbãtie. Ghinionul a fãcut sã nu poatã contacta 112 sã cheme ambulanta, deoarece era furtunã si panã de energie electricã, asa cã unui sãtean i s-a fãcut milã de durerea omului, care era cruntã, si l-a adus la spital unde a intrat direct în operatie. Medicul chirurg Octavian Marcu i-a repus testiculele în scrot si i-a cusut pielea, astfel încât l-a scãpat pe Constantin Drâmbã, de 63 de ani, de durerea înfiorãtoare ce-o avea în urma atacului canin asupra … bãrbãtiei sale.

La spitalul bârlãdean, medicii chirurgi s-au confruntat zilele trecute cu un caz … aparte. Un bãrbat de 63 de ani, fost miner în Hunedoara, Constantin Drâmbã, care de 23 de ani s-a întors în satul natal, Jigãlia, comuna Suletea, a trecut prin momente groaznic de dureroase. Numai un bãrbat poate sã-si imagineze prin ce a trecut Constantin Drâmbã, când câinele sãu, în seara de 22 aprilie, l-a muscat cu furie de … testicule, pânã ce acestea au iesit din scrot. Cu ochii iesiti din orbite de durere, omul a cerut ajutor rudelor sale, pentru cã pe 22 aprilie era avarie la reteaua electricã, din cauza vremii cumplite care se abãtuse peste judetul Vaslui. Cum nu putea suna la 112, un vecin, care avea masinã, l-a transportat la spitalul din Bârlad, unde a ajuns urlând de durere, pe la ora 22.00. „A fost bãgat la CPU imediat si diagnosticat cu <<plagã amusionatã scrotalã, muscãturã de câine cunoscut, cu hernierea ambelor testicule si lipsã de substantã tegumentalã>>. Adicã pielea de pe scrot a fost sfâsiatã, iar testiculele nu mai erau acoperite … fiind la vedere”, a precizat Adrian Gheprghiu, purtãtorul de cuvânt al spitalului bârlãdean. A fost bãgat în operatie imediat, iar medicul chirurg Octavian Marcu l-a operat si i-a reparat … bãrbãtia omului. „A fost operat si s-a fãcut excizie si suturã plãgii”, a mai spus Adrian Gheorghiu. Cu alte cuvinte, dacã ne putem permite o glumã, cã tot a scãpat bietul om de durerile îngrozitoare, câinele i-a fãcut ferfenitã scrotul, iar medicul “i-a tras pielea înapoi”.

Cum de-a ajuns câinele casei sã-i sarã stãpânului la … bãrbãtie!

Constantin Drâmbã, un om foarte calm, destul de educat si care nu s-a sfiit sã discute despre cazul sãu cu noi, ne-a relatat cum a ajuns în aceastã situatie. „Am iesit afarã seara, cã nu era luminã, si am mângâiat un pui de câine, cã am asa o boalã pe ãstia mici, mi-s tare dragi! Când i-am dat mâncare câinelui ãla mare, el s-a repezit la mine si m-a prins de… Cred cã a crezut cã am pus acolo puiul de câine, altfel nu înteleg. Am chemat pe cineva, cã era întuneric, nu aveam luminã, era cãzutã reteaua, m-am schimbat si am venit cu masina unui vecin, i se zice <<Marinarul>>. El m-a adus la spital, la Bârlad. N-am mai pãtit asa ceva niciodatã. Am lucrat pânã acum 23 de ani în minã, la Hunedoara, dar asa ceva n-am pãtit. Dureros, foarte dureros a fost! Acum nu mã mai doare, mutumesc doctorului care m-a operat, sunt bine, mâine (astãzi – n.r.) plec acasã. Sã stiti cã este câinele nostru cel care m-a muscat, nu stiu ce l-a apucat .. ne mai jucam asa cu el, dar asa ceva n-a fãcut niciodatã!”, a precizat Constantin Drâmbã, în exclusivitate pentru cotidianul Vremea NOUÃ. Constantin Drâmbã este singur, a fost cãsãtorit, dar a divortat demult. Când a auzit primarul comunei, Ciprian Tamas, ce-a pãtit bietul om, a exclamat: „Pãi si asa nu avea ce sã facã cu ele (testiculele – n.r.), cã e singur, nu-i cãsãtorit”. Cu sigurantã credem cã primarul a vrut sã glumeascã, pentru cã prin ce-a trecut Constantin Drâmbã, numai un bãrbat poate sã stie. Durerile provocate de lovituri sau muscãturi (sfâsiere) ale scrotului la bãrbati sunt asemãnãtoare cu cele ale nasterii la femei.