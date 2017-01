Un executor judecãtoresc din Vaslui se confeseazã pe Facebook: “Am plãtit taxe unui stat care nu mi-a dat nimic”

Alin Silitrã, un cunoscut executor judecãtoresc din Vaslui, este supãrat pe modul în care se alocã banii la nivel national, dar si pe deciziile Guvernului, din ultima perioadã. Dupã ce a participat la alegerile parlamentare si a strâns un numãr de voturi important, care nu l-au ajutat însã sã ajungã în Parlament, Silitrã a devenit extrem de acid cu privire la intentiile noilor guvernanti. “Uneori, îmi pare amarnic de rãu cã n-am emigrat si m-am încãpãtânat sã mã leg de glie, investind tot ce-am câstigat aici, împrumutându-mã chiar, ca sã fac asta, precum si sã plãtesc taxe si impozite (deloc putine) unui stat de la care n-am simtit, vreodatã, cã mi s-ar întoarce ceva, sub formã de investitii în infrastructurã, sãnãtate, învãtãmânt etc. Ba mai mult, un stat care, prin actiuni concertate, îsi pregãteste terenul pentru alocarea discretionarã si absolvitã de orice rãspundere a 6,6 mld. euro. Speranta rãmâne la cei din stradã (fie ei din tarã sau din diaspora), la cei care nu se lasã momiti si spãlati pe creier si refuzã sã trãiascã în genunchi. Oricum, uneori mã-ncearcã sentimente contradictorii, ca cele din versurile de mai jos: Spune-mi, pentru cine vrei, pãrinte/ Sã tãiem vitelul cel mai gras?/ …dintre fiii tãi, cel mai cuminte/ n-a fugit în lume, a rãmas (…) Au fugit cã le-a fost greu, pãrinte, iartã-mã cã-i judec, am rãmas/ noi, aici …si iarba pe morminte/ … sã tãiem vitelul cel mai gras!”, scrie executorul judecãtoresc, supãrat pe modul în care este condusã tara. Acesta a postat, în ultimele sãptãmâni, mesaje la fel de critice fatã de intentiile Executivului de a elibera din puscãrii mii de hoti si tâlhari.