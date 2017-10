Un iesean a agatat o fata pe internet si a petrecut o ora in patul ei! Dupa noua luni a aflat ca este tata!

In momentul in care a mers acasa la fata, barbatul si-a dorit doar o aventura discreta. Nimeni nu a prevazut ca lucrurile vor lua o asemenea intorsatura. Povestea este de-a dreptul socanta: in realitate fata se prostitua pentru o alta fata pe care o iubea. Andreea a acceptat sa-si vanda trupul din dragoste pentru iubita ei, o fata cu cativa ani mai mare. In momentul in care a aflat ca este insarcinata cu un client nu a vrut nicio secunda sa renunte la copilul sau. Andreea este victima in doua dosare de crima organizata. Ieri, judecatorii de la Tribunalul Iasi l-au condamnat pe unul dintre proxenetii fetei. Acesta trebuie sa-i plateasca si suma de 5.000 lei cu titlul de daune morale.

