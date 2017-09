Clapon Gheorghe, domiciliat in judetul Iasi, ocupa un loc fruntas pe lista Most Wanted, publicata de EUROPOL. In varsta de 50 de ani, Clapon Gheorge se afla pe locul trei, si se sustrage de la executare pedepsei de 9 ani si 4 luni de inchisoare pentru comiterea infractiunii de inselaciune, uz de fals si spalare de bani.

Sursa: https://www.bzi.ro/un-iesean-este-unul-dintre-cei-mai-cautati-oameni-din-europa-ce-loc-ocupa-pe-lista-europol-most-wanted-romanii-sunt-fruntasi-622667