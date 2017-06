UN JANDARM A SNOPIT ÎN BÃTAIE UN ARBITRU DE FOTBAL!

VIOLENTE ÎN LIGA SATELOR

INCIDENTE… Scandalurile au pus din nou stãpânire pe fotbalul judetean. De aceastã datã, incidentele s-au mutat în Liga a 5-a, la meciul dintre Viitorul Vãleni si Racova Puscasi, în ziua de 22 iunie a.c. Jandarmul-jucãtor al echipei din Vãleni, Cristian Filibiu, cãpitan de echipã, nu si-a putut stãpâni nervii, vãzând cã echipa sa pierde duelul cu liderul grupei A din mini play-off-ul Ligii 5, Racova Puscasi. Dupã ce Vãleniul a încasat cel de-al doilea gol, jandarmul-jucãtor s-a repezit la centralul Silviu Popa si l-a trântit la pãmânt, lovindu-l. Jandarmul i-a luat fluierul si l-a aruncat în tribune, fiind foarte violent. Martorii oculari spun cã alti doi jucãtori ai Vãleniului incitau la violente contra brigãzii de arbitri, desi de fatã era si un echipaj de jandarmi care a actionat destul de greu, probabil apãrându-si colegul turbulent. „Nu stiu de ce a fãcut treaba asta, nu-i gãsesc nicio scuzã jucãtorului respectiv, mai ales cã are 40 de ani, este om în toatã firea si jandarm, pe deasupra. Am fost de fatã la momentul în care s-a dat golul, echipa de arbitri nu a gresit. Vom vedea ce mãsuri vom lua împotriva jucãtorului si a echipei din Vãleni, mai ales cã acolo au mai fost incidente în trecut”, a spus Bogdan Gheorghitã, presedintele AJF Vaslui. Rãmâne de vãzut ce vor face sefii lui Filibiu de la Jandarmerie, în fata acestui incident extrem de grav, care demonstreazã cã jandarmul are apucãturi violente, incompatibile cu meseria sa de zi cu zi.

Scandal în toatã regula pe terenul echipei de fotbal de la Vãleni, o comunã recunoscutã pentru violenta de care dau dovadã cei care locuiesc în aceastã parte de judet. De data aceasta, violentele s-au petrecut la un meci de fotbal. Cãpitanul echipei din Vãleni, un om de 40 de ani, jandarm de meserie, a lovit arbitrul de centru, l-a trântit la pãmânt si i-a aruncat fluierul în tribune, sub ochii colegilor sãi de la Jandarmerie, trimisi sã supravegheze meciul. Iatã ce spune un martor al incidentului, într-un mesaj trimis pe adresa ziarului nostru: „În data de 22.06.2017, la ora 18.30, s-a disputat meciul Viitorul Vãleni-Racova Puscasi în localitatea Vãleni, meci în cadrul ligii a V-a judetene de fotbal. Meciul a fost întrerupt în minutul 49, în urma unei agresiuni împotriva arbitrului central si injuriilor adresate arbitrului asistent. Nu este filmare, dar vã pot spune cã jucãtorul Filibiu Cristian, care a agresat arbitrul, i-a pus piedicã în momentul în care a vrut sã fugã de el, i-a rupt tricoul, l-a ridicat în aer la 1.5 metri si l-a trântit violent si agresiv de pãmânt, a suflat în fluierul arbitrului si l-a aruncat departe în tribunã. Filibiu Cristian este oficial JANDARM. Jandarmul care apãrã cetãtenii, în timpul liber joacã fotbal si bate arbitrii! Arbitrul a obtinut certificatul medico-legal pentru cã prezintã traumatisme la nivelul gâtului. Ca sã fie linistit acest jandarm-jucãtor, a intervenit chiar presedintele AJF Vaslui (e vorba de Bogdan Gheorghitã, n.r.) prezent la meci, care l-a blocat efectiv, fiind de meserie chiar politist si actionând prompt. Sunt o persoana anonimã de la joc si vreau sã fie fãcutã cunoscutã aceastã stire, pentru cã un JANDARM a bãtut un arbitru în VÃLENI”, sustine cel care a reclamat incidentul extrem de grav. Dupã bãtaia aplicatã de jandarm centralului, meciul a fost întrerupt, iar Racova Puscasi va obtine, cel mai probabil, victoria la masa verde. Jucãtorii echipei Viitorul Vãleni au spus cã arbitrii le-au anulat douã goluri valabile pe motiv de ofsaid, în vreme ce oaspetii au înscris un gol din ofsaid. Prezent la jocul de la Vãleni, presedintele AJF Vaslui a confirmat incidentul extrem de grav din Vãleni, cea mai violentã comunã din România. „Mi-am propus în acea searã sã vãd patru meciuri din liga a 5-a. Am mers întâi la Brodoc, dupã care am venit la Vãleni, am ajuns acolo cu douã minute înainte de a se termina prima reprizã. Am stat, în pauzã, de vorbã cu brigada de arbitri, precum si cu un reprezentant al celor de la Vãleni, pentru cã mi se pãrea multã agitatie în tabãra lor. I-am atras atentia acelui lider informal al echipei din Vãleni cã au mai fost incidente la partide si sã evite sã se comporte agresiv. Acea persoanã mi-a repetat de mai multe ori „Promit cã nu se va întâmpla nimic”. Când a început repriza a II-a, am mers în coltul în care era echipa de jandarmi venitã de la Vaslui, sã-i salut. Cam la douã minute, exact pe pozitia în care mã aflam, Puscasiul a avut o fazã de joc, perfect valabilã si a înscris un gol. Era gol perfect valabil. În acel moment, cãpitanul celor de la Vãleni, un tip masiv, musculos (e vorba de jandarmul Cristian Filibiu, n.r.), s-a repezit la arbitrul de centru, un tip subtirel, si i-a aplicat o loviturã de judo, doborându-l la pãmânt. I-a rupt si tricoul, i-a smuls fluierul din mânã, a fluierat în bãtaie de joc, dupã care l-a aruncat în tribunã. Nu înteleg de ce a procedat în asemenea mod acest jucãtor, este om matur, are 40 de ani si este un om responsabil, plus cã este jandarm, deci te astepti de la un astfel de om sã se comporte responsabil. M-am dus la el si l-am tinut, am alergat cam 50 de metri si am ajuns la arbitru, care era cãzut la pãmânt. Mai erau încã doi jucãtori de la Vãleni care se manifestau agresiv, îi împingeau pe arbitri afarã din teren. Faptul cã acel cãpitan este si jandarm nu-l ajutã pe dumnealui. Meciul s-a întrerupt, pentru cã era inuman sã mai stea arbitrul pe teren, dupã ce fusese lovit de cãpitanul echipei gazdã. Vom vedea ce mãsuri vom lua pe plan sportiv împotriva celor care s-au comportat în asemenea hal”, spune presedintele AJF Vaslui.