Un loc de care vasluienii se pot îndrãgosti: Terasa Bliss si-a deschis portile (foto)

NOU…Într-un cadru intim, departe de ochii lumii si situatã pe acoperisul restaurantului cu acelasi nume, terasa Bliss si-a deschis portile pentru vasluieni. Pe lângã bere rece si rãcoritoare, locatia pune la dispozitia doritorilor si un meniu sofisticat la preturi dintre cele mai mici. Deja primii clienti s-au arãtat încântati de ceea ce au descoperit la noua terasã Bliss. “Am intrat de curiozitate si pot spune cã am gãsit ceva pe gustul meu. Sunt încântatã de locatie si voi reveni de fiecare datã aici, cu plãcare”, spune Iulia Atudorei.

Chiar dacã au fost nevoiti sã amâne deschiderea terasei Bliss din cauza capriciilor vremii, administratorii localului promit vasluienilor un loc intim unde pot bea ceva rece si chiar lua masa, ferit de ochii lumii, dar si o atmosferã mai mult decât plãcutã. “Am fi vrut sã deschidem terasa mai devreme, dar vremea nu ne-a dat voie. Am reusit sã o facem acum si sper ca si natura sã tinã cu noi, sã putem oferi vasluienilor ceea ce-si doresc. Adicã o locatie nouã în care fiecare sã poatã servi o bãuturã rece si nu numai. Pentru doritori, avem un meniu diversificat la preturi, cred eu, decente. Ca exemplu, as putea spune cã o pizza se poate mânca cu 15 lei. Deocamdatã, suntem abia la început, dar promitem cã vom avea surprize noi pentru toti cei care ne vor trece pragul. Încercãm sã transformãm terasa într-un loc cât mai atractiv, plin cu verdeatã, de care oamenii sã se îndrãgosteascã si unde pot petrece cât mai plãcut timpul liber. Ne putem lãuda cu singura terasã intimã din Vaslui. Situatã deasupra restaurantului, la ultimul etaj, este feritã de ochii trecãtorilor. Poate cã acest lucru este un avantaj pentru noi în conditiile în care am auzit de plângeri ale unor vasluieni nevoiti sã stea la stradã, în ochii trecãtorilor. Noi oferim intimitatea celor care ne trec pragul”, spune administratorul terasei Bliss. Chiar dacã a fost deschisã abia de ieri, primii clienti nu s-au lãsat asteptati. Ce au gãsit aici le-a plãcut si au promis cã se vor întoarce. “Îmi place intimitatea terasei si mã dau în vânt dupã canapele. Sunt foarte comode. Faptul cã nu este expusã trecãtorilor constituie un alt avantaj, mai ales pentru tinerii care vor sã fumeze o tigarã si nu vor sã fie vãzuti. Am descoperit si bucãtãria terasei si pot spune cã, din meniu, preferatul meu este pieptul de pui cu cartofi prãjiti. Astfel, pentru tot ce oferã terasa Bliss, invit tinerii sã vinã aici pentru cã administratorii au reusit sã creeze o atmosferã care ne place. Dupã pãrerea mea, este un loc perfect pentru mine si pentru toti cei din generatia mea”, spune Iulia Atudorei, una dintre clientele terasei.