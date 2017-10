Un nou lot de buletine false descoperite la frontierã

FALSURI…Politistii de frontierã din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au descoperit douã cãrți de identitate false, pe care doi bãrbați din Republica Moldova le-au procurat, în schimbul a diverse sume de bani, cu scopul de a-si gãsi mai usor locuri de muncã în Germania. Astfel, în ziua de 04 octombrie, în jurul orei 13.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru a intra în tarã, pasager într-un autoturism marca Opel Zafira, înmatriculat în Republica Moldova, cetãteanul moldovean Vitalie J., în vârstã de 24 de ani. O orã mai târziu, în același punct de trecrere a frontierei s-a prezentat pentru a intra în tarã, pasager într-un autoturism marca Volkswagen, înmatriculat în România, cetãteanul moldovean Oleg C., în vârstã de 38 de ani. În baza unei analize de risc pe linia migrației ilegale, politistii de frontierã au solicitat lucrãtorilor vamali efectuarea unor controale amãnuntite asupra persoanelor si bagajelor acestora, în urma cãrora au fost descoperite, în portmoneul lui Vitalie J. și în borseta lui Oleg C., o carte de identitate cu însemnele autoritãtilor bulgare, respectiv, o carte de identitate cu însemnele autoritãților române, pe care erau imprimate fotografiile acestora. Cu ocazia verificãrilor specifice efectuate lucrãtorii nostri au stabilit cã documentele sunt false. Cu privire la cele constatate, persoanele în cauzã au declarat cã intentionau sã ajungã în Germania si urmau sã se folosesascã de cãrtile de identitate false pentru a gãsi câte un loc de muncã pe teritoriul acestui stat. Pentru atingerea scopului propus, cei doi bãrbați au procurat documentele de la persoane din municipiul Chișinãu, ale cãror date nu le cunosc, plãtind suma de 100 de euro, respectiv, 200 euro. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri în cele douã cauze sub aspectul sãvârsirii infractiunii de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale.