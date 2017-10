Un paznic de la DGASPC ia salariu dublu fatã de un instalator de la Aquavas!

CULMEA BUGETARILOR

INCREDIBIL… Faptul cã unele institutii bugetare si-au fãcut salarii mari, desi nu aveau bugete si nici perspective financiare în iulie, atunci când s-a dat legea salarizãrii unice, a condus la situatii paradoxale. La operatorul judetean de apã-canal Aquavas, salariile au rãmas neschimbate, pentru cã sefii institutiei si-au dat seama cã vor intra în colaps, dacã vor aplica grilele de salarizare populiste, propuse de PSD. La DGASPC Vaslui, însã, un simplu paznic a ajuns sã aibã un salariu de 2.700-.2.800, în multe cazuri chiar si 2.900 de lei, de douã ori mai mult fatã de un agent de pazã de la o firmã privatã.

Unii bugetari sunt mai bugetari decât altii. Cam asta e concluzia unei verificãri fãcute de reporterii VRN la o serie de institutii de stat, care si-au mãrit salariile peste noapte, este adevãrat, cu complicitatea guvernantilor de la PSD. Cazul Directiei Generale de Asistentã Socialã si Protectia Copilului este, poate, cel mai elocvent. Analizând grila salariilor de la aceastã institutie, am aflat cã majoritatea paznicilor au salarii între 2.500 si 2.800 de lei, vreo zece dintre ei având lefuri de aproape 3.000 de lei. Asta, în conditiile în care un om care face aceeasi muncã în sistemul privat, trãieste cu salariul minim pe economie, plus bonurile de masã, deci la jumãtate fatã de cât primeste un paznic al DGASPC. Si mai interesant, un instalator de la o altã institutie de stat, tot în subordinea CJ Vaslui, Aquavas, primeste un salariu de pânã la 2.200 de lei, desi acest angajat stã în apã si frig de dimineatã si pânã seara si nu are sãrbãtori sau libere, pentru cã el este chemat sã intervinã la toate avariile. La fel, o infirmierã de la DGASPC a ajuns sã aibã un salariu, atentie!, de 3.462 de lei, un salariu nesimtit, în care peste 1.500 de lei sunt numai sporurile de tot felul. Sunt zeci de consilieri la Protectia Copilului care au salarii de 6.052 de lei, în acest moment, desi nimeni nu poate spune ce muncã presteazã pentru aceste lefuri. La fel, salarii nesimtite si la Finantele Publice, acolo unde un consilier cu vechime încaseazã lunar peste 5.000 de lei, altii chiar 6.000 de lei. Circulã o vorbã prin judet, cã sunt angajati la Finante, Consiliul Judetean sau DGASPC care nici nu mai stiu cum sã cheltuie salariile pe care le primesc. În acest timp, necãjitii din alte institutii de stat trudesc pe salarii amãrâte, pentru cã ei nu au avut norocul sã prindã posturi la aceste institutii cu salarii uriase.