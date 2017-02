Un primar liberal cere “curãtenie deplinã în PNL!”

ACTIV….Ionel Florin, primarul PNL al comunei Tãcuta, edilul care a obtinut cele mai bune rezultate la alegerile parlamentare din 11 decembrie, comenteazã situatia în care a ajuns organizatia liberalã. “Ca primar al comunei, am obtinut cele mai bune rezultate pentru PNL Vaslui, fie cã a fost vorba de alegerile locale sau parlamentare. La Consiliul Judetean, am iesit pe locul trei în partid, la parlamentare am fost în primii trei din judet. Dacã primarii din PNL se implicau cu adevãrat, vã spun sigur, doamna Oana Iovu si dl. Nelu Tãtaru erau acum parlamentari ai judetului! Nu am nimic cu nimeni, vã spun sincer. Au fost multi primari care nu au adus voturi în plus pentru PNL. Sunt si organizatii care nu au tras destul pentru partid. Uitati-vã la Negresti, unde dl. Cristi Rusu nu a iesit primar, desi ar fi avut nevoie de 17 voturi pentru a iesi primar. Cum sã spui cã doctorul Tãtaru doarme, când dânsul salveazã la 2-3 noaptea vieti omenesti? Sã avem respect pentru oamenii care salveazã vieti, atâta cer”, spune cel mai titrat primar din PNL Vaslui. Acesta mai spune cã actualul presedinte a scos 28% dintre voturile PNL, la Husi, si cã ar trebui sã fie vector de imagine pe judet. “Cred cã situatia din PNL Vaslui trebuie transatã, pentru cã dl. Tãtaru este un om de echilibru. Sunt multi liberali în judetul Vaslui care cred cã trebuie fãcut un echilibru si liniste în organizatie. Vrem sã facem, în PNL, politica oamenilor, asta îmi doresc de la PNL Vaslui si cred cã asta îsi doresc si colegii mei. Tin minte cã bunicul meu a spus: “Am fost un membru liberal, sã nu uiti asta”. În PNL Vaslui sã rãmânã cei care au legãturã cu acest partid. Trebuie sã se facã o curãtenie în PNL si cred cã se va întâmpla acest lucru”, mai explicã primarul de la Tãcuta. Ionel Florin mai spune cã, prin prisma rezultatelor obtinute de organizatiile PNL de la Murgeni si Negresti, unde au fost scoruri destul de strânse, altele ar fi trebuit sã fie rezultatele la parlamentare, în conditiile în care si organizatiile liberale din judet ar fi depus mai mult efort. Puteam câstiga un post la Camera Deputatilor si unul la Senat, dacã se depunea efort în organizatia noastrã, o stim cu totii. Este nevoie de o analizã corectã si impartialã în partid, iar cei care au rezultate bune sã fie lãsati sã-si facã treaba si sã fie analizate dupã patru ani”, mai crede primarul de la Tãcuta.