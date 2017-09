Un proiect „criminal” pune pe butuci mii de firme din Vaslui!

SCANDALOS… Firmele înregistrate în scopuri de TVA vor fi obligate, de la 1 octombrie 2017, sã-si deschidã câte un cont pentru plata taxei pe valoare adaugatã (TVA), potrivit unui proiect de ordonantã prin care Ministerul Finantelor vrea sã instituie sistemul “Split VAT” în România. Se prevãd si amenzi pentru cei care încalcã oligatiile de platã a TVA prin acest sistem. În prezent firmele care cumpãrã bunuri si servicii au obligatia de a plãti cãtre furnizori sau prestatori întreaga contravaloare a achizitiilor de bunuri sau prestãrilor de servicii, inclusiv TVA aferentã, prin virarea într-un cont bancar indicat de furnizor sau prestator, în numerar sau substitute de numerar, instrumente de platã etc. „Ne închid! Mã pregãtesc sã închid portile, iar ca mine sunt sute, mii de oameni de afaceri din tara aceasta. Ne vor obliga sã strângem bani în conturi, am devenit sclavii statului, le facem noi treaba si le strângem TVA, ca sã aibã bugetarii salarii de 8-10.000 de de lei pe lunã, cu banii nostri, ai firmelor private. Stiti ce se întâmplã acum? Voi fi nevoit sã iau credite de 30-40.000 de lei de la bãnci, ca sã fac un cont tampon, sã plãtesc salariile, pentru cã statul mã jecmãneste timp de aproape douã luni de zile”, sustine un manager de la o firmã din Vaslui.

Guvernul se plânge cã furnizorii sau prestatorii încaseazã astfel TVA aferentã operatiunilor taxabile efectuate, dar cã nu întotdeauna plãtesc cãtre bugetul de stat taxa datoratã, utilizând sumele încasate cu titlul de TVA de la clienti în alte scopuri. Acei furnizori sau prestatori care utilizeazã sumele reprezentând TVA încasate de la clienti în alte scopuri decât plata TVA datorate la rândul lor furnizorilor si prestatorilor sau bugetului de stat beneficiazã de un avantaj fatã de furnizorii sau prestatorii corecti, mai reclamã Guvernul. În aceste conditii Ministerul Finantelor vrea sã instituie acest sistem de plata defalcatã a TVA, prin care firmele sã fie obligate sã-si deschidã cont separat de TVA, la Trezorerie sau la bãnci, din care sã nu poatã retrage bani, ci doar sã primeascã de la clienti. Optional, mecanismul VAT split va fi aplicat de la 1 septembrie 2017, dar de la 1 octombrie se va introduce obligatoriu. Pentru instituirea mecanismului split VAT, proiectul de ordonantã al Ministerului Finantelor Publice prevede, în primul rând, cã „Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligatia sã deschidã conturi distincte pentru încasarea si plata TVA. Institutiile publice înregistrate în scopuri de TVA au obligatia sã deschidã conturi distincte pentru încasarea TVA. Conturile de TVA se deschid în lei si, dupã caz, în valutã. Pânã la data de 1 octombrie 2017, persoanele impozabile, inclusiv cele care se aflã sub incidenta legislatiei privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventã, si institutiile publice, înregistrate în scopuri de TVA, trebuie sã deschidã cel putin un cont distinct de TVA si sã comunice acest cont tuturor furnizorilor sau prestatorilor si beneficiarilor. Persoanele impozabile si institutiile publice, indiferent dacã sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligatia sã plãteascã contravaloarea TVA aferente achizitiilor de bunuri si servicii efectuate într-un cont distinct deschis de furnizor sau prestator. Prin exceptie, persoanele fizice impozabile care nu sunt înregistrate si nu au obligatia sã se înregistreze în scopuri de TVA nu au obligatia sã plãteascã contravaloarea TVA aferente achizitiilor de bunuri si servicii efectuate în contul distinct deschis de furnizor sau prestator”. Proiectul mai prevede utilizarea sumelor din acest cont distinct de TVA pentru achitarea de cãtre furnizor sau prestator a taxei aferente achizitiilor sale cãtre furnizorilor sau prestatorilor sãi, posibilitatea transferului de sume din conturile de TVA în alt cont de cãtre titular, doar cu aprobarea ANAF, cât si interzicerea retragerii în numerar a unor sume din contul de TVA. În plus, proiectul de ordonantã prevede si includerea în categoria persoanelor care au obligatia deschiderii de conturi de TVA si a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA aflate sub incidenta legislatiei privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventã.

Cum se va lucra de fapt si care este marele pericol pentru firmele private

O firmã din Vaslui cu un numãr mic de salariati, care încaseazã 100.000 de lei pe lunã, luna septembrie, de exemplu, va primi dupã noile norme ale PSD doar 80.000 de lei din tranzactiile efectuate, pentru cã 20.000 de lei se vor duce la contul din Trezorerie (sau din bancã, un lucru extrem de grav, pentru cã bãncile vor primi sume imense cu care sã se „joace” pe piatã, adicã banii firmelor private!). Pânã acum, firma respectivã putea sã încaseze cei 100.000 de lei, timp de 30 de zile, adicã pânã pe 30 septembrie, dupã care pe 25 octombrie mergea la Finante si putea face plãtile pentru bugetul de stat, inclusiv declaratia si plãtile pentru TVA. Multe firme încasau pânã acum facturile cu tot cu TVA si fãceau plãtile pentru TVA, la sumele încasate, în urmãtoarea lunã, pânã în data de 25. Acum, cu noile prevederi, firma respectivã va fi nevoitã sã se descurce cu doar 80.000 de lei în septembrie, în timp ce statul îi tine în conturi 20.000 de lei, timp de aproape douã luni, pânã la finele lunii octombrie, când îi va aproba eliberarea sumei, bineînteles dupã ce se vor face calculele la TVA-ul încasat. Un sistem diabolic, care îi iritã la maxim pe managerii de firme. „Îmi fac calcule. Eu am ajuns sã muncesc pentru stat, care îmi retrage TVA-ul imediat, îmi strânge banii într-un cont, de care eu nu mã ating timp de douã luni, pânã când acelasi stat se hotãrãste sã-mi dea banii la care am dreptul. Ajungem sã muncim pentru salariile bugetarilor, pentru cã din banii munciti de noi se vor plãti aceste salarii aberant de mari de la stat.