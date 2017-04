Bărbosu din Vulturești a intrat cu mașina în discoteca

Doi tineri din Vulturesti erau cât pe ce să își piardă viața, aseară, în urma unui accident în comuna. Șoferul, un tânăr beat și fără permis, pe nume Vasilică Bărbosu, a pierdut controlul volanului și a intrat în plin într-o altă mașină parcată în fața discotecii din localitate. In urma impactului, alte trei autovehicule au fost lovite. Din fericire, în parcare nu se afla nicio persoană, astfel că nu sunt victime. Șoferul vinovat de accident este acum cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului si fără permis.

“In seara de 18 spre 19 aprilie, ora 23:54, poliția orașului Negrești a fost sesizată prin serviciul 112 că a vut loc un accident de circulație în comuna Vulturești, soldat cu pagube materiale. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constat: un tânăr de 19 ani din comuna Vulturești, în timp ce se deplasa pe DN15D, pe raza localității Vultrești, din direcția Buhăiești către Vulturești, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu patru autovehicule parcate. Tânărul a fost testat cu alcooltestul, rezultatul indicând o valoare de 0,46 mg/l alcool pur în aerul respirat, fapt pentru care a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, s-a stabilit faptul că tânărul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicue. In cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului si fără permis”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.