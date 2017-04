Un tânãr din Vaslui “predã” istoria în mediul online

INEDIT… Virgil Ciulin, un tânãr de 24 ani, din Vaslui, si-a deschis un video blog în care povesteste pe întelesul tuturor istoria românilor. Simplu, coerent si concis. Pasiunea pentru istorie o are de mic, însã, dupã cum el însusi mãrturiseste, relatia nu a mers prea mult. Dupã ce a terminat liceul, a plecat la Bucuresti, acolo unde a urmat cursurile Facultãtii din Markenting din cadrul Academiei de Studii Economice. “Când nu-s în Bucuresti cu filmatul si alte activitãti care implicã apãsatul de butoane, mã gãsiti la Moara Domneascã, Vaslui, în solariile familiei, muncind pãmântul”, spune tânãrul în cadrul unui interviu acordat site-ului IQad – unul dintre cele mai vizitate portaluri de publicitate din România.

În cadrul aceluias interviu, acesta a povestit si ce relatie are cu aceastã stiintã, cum a apãrut proiectul “Istoria cu Virgil” si care îi sunt planurile de viitor: “Am fost împreunã (n.r. istoria), dar nu a mers. Am hotãrât sã rãmânem doar prieteni. În generalã am avut o profã super, probabil atunci am prins drag de istorie. Am fost unul din ãia trei tocilari din clasã care dãdea capacitatea la istorie. La liceu, în schimb, am avut un profesor cam praf. Timp de patru ani ne-a învãtat ce sunt ziguratele (dacã-mi permiti un inside joke pentru colegii mei). Istoria o studiam eu, de plãcere, în timpul liber. În rest, ca formare sunt umanist”.

“Istoria cu Virgil ar fi un supliment alimentar”

“Tin minte momentul când mi-a venit ideea proiectului: eram pe locul din dreapta, pe bancheta unui camion care transporta paleti cu alimente si mã gândeam cã viata înseamnã mai mult de atât. Asta a fost prima etapã, în vara lui 2013. Tot pe atunci am dat si de Crash Course World History a lui John Green la care mã uitam ca disperatul. Strike two. Apoi m-am luat cu altele, iar la sfârsitul lui 2016, încurajat de ce vedeam în YouTube-ul românesc, m-am hotãrât cã e timpul sã mã apuc sã fac si eu ceva. În sensul cã era imposibil sã fiu mai slab decât nivelul general al contentului pe care îl vedeam. Am cãutat prin ce aveam pus la naftalinã si am gãsit asta cu istoria la fundul sacului. La productie mã bazez foarte mult pe Virgil. Fãrã el… mi-ar fi imposibil sã fac totul de unul singur. Am zis ca prima serie va fi dedicata marilor momente si personalitãti ale istoriei românilor. Asta si ca sã prindã la public. Dacã începeam cu Radu al doilea Praznaglava, nu stiu dacã mã mai întrebai astãzi de sãnãtate. Apoi am de gând sã mai fac o serie si cu evenimente sau personaje care au parte cel mult de o enumerare în manualele de istorie. Apoi cu episoade din istoria Europei. Planuri sunt multe. Chestia pe care o am în comun cu programa scolarã cred cã este prezentarea cronologicã a evenimentelor. În rest, chiar nu m-am interesat, nu vreau sã parã cã vreau sã fac concurentã scolii. Într-o paralelã cu industria medicamentelor, <<Istoria cu Virgil>> ar fi un supliment alimentar”, explicã vlogger-ul.