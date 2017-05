Un taximetrist din Focșani a prins în flagrant un tânăr ce încerca să dea lovitura cu metoda “accidentul”

Un tânăr de 25 de ani din Focșani este cercetat de polițiștii focșăneni după ce a încercat să păcălească doi bătrîni ce locuiesc pe strada Unirea Principatelor folosindu-se de metoda accidentul

Acesta a reușit să pună mâna pe 11.000 de lei, după metoda clasică de a cere bani pentru rezolvarea accidentului rutier în care a fost implicat copilul victimei. Ghinionul său a fost însă întâlnirea cu un taximetrist. ”Am preluat o comandă de la spital. Un vechi prieten m-a rugat să-l duc repede acasă pentru că soția sa a dat banii și crede că este vorba de o păcăleală cu metoda accidentul. Când am ajuns în fața porții, clientul a mers repede în casă, iar pe mine m-a abordat un tânăr ce dorea să meargă până la Galați. I-am zis că am treabă, că nu sunt liber și am intrat repede în casă. Când mi-a povestit doamna cum arată individul care a păcălit-o mi-am dat seama că este vorba de cel care dorea să meargă la Galați. L-am luat la întrebări, l-am luat cu forța în curte, l-am imobilizat și am chemat poliția. Vorbea cu cineva de la Galați să ducă banii. Am găsit banii la el!”, ne-a povestit Doru Gavrilă, taximetristul focșănean care se înscrie cu șanse reale la categoria ”gestul anului 2017”. Polițiștii veniți la fața locului au recuperat banii și au înapoiat suma de bani păgubitei. (D.C.)

