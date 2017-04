Un tepar din Puscasi s-a dat în spectacol la Iasi

RECIDIVIST…Un tânãr de 27 de ani din Teisoru, comuna Puscasi, a ajuns în arestul politiei dupã ce a fãcut circ cu Politia Rutierã Iasi. Elvis Bãlãceanu a fost semnalizat sã opreascã în trafic dupã o depãsire neregulamentarã. A refuzat si a fost prins de politisti la câteva sute de metri, în localitatea Lunca Cetãtuii. Se mutase pe bancheta din spate si a încercat sã pãcãleascã politistii, spunând cã cel aflat pe scaunul din dreapta ar fi fost la volan. Cum acesta nu i-a confirmat povestea, Bãlãceanu a fost pus sã sufle în alcooltest. A refuzat si s-a ales cu dosar penal. Fapta lui Bãlãceanu vine dupã ce, în februarie, magistratii Judecãtoriei Vaslui l-au condamnat la un an si sase luni de închisoare cu suspendarea sub supraveghere a pedepsei tot pentru alcool la volan.

Condamnat de Judecãtoria Vaslui la un an si sase luni de închisoare cu suspendarea executãrii pedepsei sub supraveghere, Elvis Bãlãceanu a recidivat. Tânãrul de 27 de ani din localitatea Teisoru, comuna Puscasi, a fost prins în trafic de politistii ieseni, la volanul masinii sale, chiar dacã bãuse bine înainte si avea permisul suspendat. Tras pe dreapta de politistii rutieri, Bãlãceanu a început sã facã un adevãrat circ. Totul a pornit dupã ce acesta a fãcut o depãsire neregulamentarã pe drumul ce leagã localitatea Lunca Cetãtuii de municipiul Iasi. Pe urmele sale, a pornit un echipaj de politie. A fost tras pe dreapta, dar în momentul în care oamenii legii au ajuns lângã portiera masinii la volan nu mai era nimeni. Elvis Bãlãceanu se mutase pe bancheta din spate si a spus politistilor cã persoana aflatã pe scaunul din dreapta se afla, de fapt, la volan. Nu mai cã aceasta a negat totul si planurile tânãrului din Teisoru, de a scãpa basma curatã, s-au nãruit. Avea si motive sã spere sã scape dacã tinem cont cã, pe lângã faptul cã emana halenã alcoolicã, avea permisul suspendat. La începutul lunii februarie magistratii Judecãtoriei Vaslui l-au condamnat la un an si sase luni de închisoare cu suspendarea executãrii pedepsei sub supraveghere, plus 60 de zile de muncã în folosul comunitãtii. Bãlãceanu fusese prins de politistii vasluieni conducând sub influenta bãuturilor alcoolice. Prins de politistii ieseni, Bãlãceanu a refuzat sã sufle în alcooltest si recoltarea de probe biologice. A fost retinut 24 de ore si adus în fata unui judecãtor de drepturi si libertãti si s-a ales cu mandat de arestare preventivã pentru 30 de zile. Pentru fapta sa riscã acum sã petreacã câtiva ani în spatele gratiilor. “Marti, 18 aprilie, în jurul orei 8:30, politistii din cadrul Biroului Rutier Iasi au depistat în localitatea Lunca Cetãtuii un tânar de 27 ani din judetul Vaslui, care circula cu un autoturism, având dreptul de a conduce suspendat si emanând halenã alcoolicã. Tânarul a refuzat testarea cu aparatul alcooltest si recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În baza probatoriului administrat în cauza, la data de 18 aprilie, barbatul a fost retinut pentru 24 de ore, iar pe 19 aprilie a fost prezentat Parchetului de pe lânga Judecãtoria Iasi cu propuneri legale. Acesta a fost introdus în Arestul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi, iar în cauzã s-a întocmit dosar penal pentru comiterea infractiunilor de conducerea unui autoturism fãrã permis de conducere si refuz de recoltare probe biologice. Cercetãrile continuã în vederea stabilirii întregii situatii de fapt”, a declarat un reprezentant al IPJ Iasi.

Bãlãceanu este cunoscut în localitate ca persoanã de neîncredere

Oamenii din Puscasi nu s-au arãtat surprinsi de faptul cã Bãlãceanu a ajuns în arestul IPJ Iasi. “A mai avut probleme cu Politia si din Puscasi, a tepuit câtiva oameni pe aici. Nu este serios deloc. Lucra prin Elvetia sau cine stie ce fãcea pe acolo. Venea, pleca. A mai fost prins si cu alcool la volan. Nu e prima datã”, spun oamenii din localitate.