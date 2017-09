Un vasluian a câstigat un proces cu E.On si cere despãgubiri de 500.000 de euro

JUSTITIE…Viorel Istrate, un vasluian acuzat de compania E.On Moldova Distributie SA de furt de curent la o firmã la care a fost administrator, însã care acum nu-i mai apartine, a reusit sã demonstreze în instantã cã nemtii de la E.On îl acuzaserã pe nedrept. Ca atare, acesta a fost achitat de acuzatiile de furt de curent, desi cei de la E.On îi cereau 20.000 de lei, pe firma Robin SRL. Omul nu s-a lãsat si a decis sã-i punã la punct pe cei de la firma de electricitate, solicitând daune materiale record, de 500.000 de euro. Procesul a început în aprilie a.c., la Judecãtoria Iasi. Atunci când a vãzut valoarea daunelor materiale solicitate de Istrate, magistratii Judecãtoriei au decis cã Tribunalul are competenta de a judeca un asemenea proces. Primul termen al procesului rãsunãtor de daune intentat celor de la E.On va avea loc pe 18 septembrie, la Tribunalul Iasi, fiind de asteptat ca pãrtile implicate sã se rãzboiascã destul de dur. “Voi vedea ce vor decide domnii judecãtori, eu am solicitat daune pentru modul în care m-au tratat, pentru cã m-au acuzat pe nedrept de furt de energie electricã, lucru confirmat de sentintele definitive pe care le am acum”, spune Viorel Istrate.