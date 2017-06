Unde să te muţi ca să trăieşti mai mult. Top 10 ţări cu cea mai mare speranţă de viaţă

Fiecare om speră la o viaţă cât mai lungă şi un nivel de trai cât mai bună. Factorii climatici şi sociali influenţează decisiv aceste dorinţe, iar unele ţări şi-au câştigat în timp renumele, dovedit statistic, de a le oferi locuitorilor lor o longevitate cu mult peste media obişnuită.

10. Luxemburg – speranţa de viaţă 82,2 ani

Pe lângă speranţa de viaţă ridicată, ducatul Luxemburgului oferă printre cele mai mari salarii din Europa, iar sistemul de sănătate şi cel de impozitare pot să-i facă geloşi până şi pe rezidenţii din Monaco. În anul 2016, mai bine de 340 de multinaționale aveau acorduri fiscale speciale cu autoritățile luxemburgheze, care le permiteau să ocolească plata unor impozite în valoare de miliarde de euro.

9. Coreea de Sud – speranţa de viaţă 82,2 ani

Ţara are peste 50 de milioane de locuitori, astfel că această speranţă de viaţă ridicată este cu atât mai de invidiat. Există totuşi o diferenţă semnificativă între bărbaţi şi femei, speranţa de viaţă a acestora din urmă apropiindu-se de 90 de ani. Sistemul educaţional în Coreea de Sud este unul dintre cele mai competitive din lume, peste 80% dintre absolvenţii de liceu mergând la universitate.

8. Israel – speranţa de viaţă 82,2 ani

Graţie bucătăriei mediteraneene şi puternicului spirit de familie, tradus într-un grad scăzut de însingurare al persoanelo vârstnice, israelienii se numără printre cei mai longevivi oameni. Israelul este, de asemenea, țara cu cele mai mici rate de sinucidere din lume. Gradul de educaţie este şi el foarte ridicat, durata medie a şcolarizării în Israel fiind de 15,5 ani.

7. Australia – speranţa de viaţă 82,3 ani

Condiţia să trăieşti mult în Australia este să nu adopţi stilul de viaţă al aborigenilor, pentru că speranţa de viaţă a acestora nu depăşeşte 69 de ani. Fiind pe-al doilea loc în lume după indicele dezvoltării umane, Australia se ocupă primele locuri în lume după multe performanțe, precum calitatea vieții, sănătate, educație, libertate economică și protecția drepturilor civile și a celor politice.

6. Franţa – speranţa de viaţă 82,4 ani

În primul rând, Franţa are cea mai scăzută rată a obezităţii din toată Europa de Vest. Un alt avantaj de a trăi în Franţa este sistemul medical foarte bine dezvoltat, care, chiar dacă nu este perfect, oferă o mai bună şi mai atentă îngrijire comparativ cu alte state dezvoltate. Ţara este cunoscută şi prin vastele sale programe de protecţie socială, cheltuielile anuale în acest domeniu fiind de aproape 30% din PIB.

5. Italia – speranţa de viaţă 82,7 ani

Dincolo de politici de asigurări sociale, educaţionale sau economice, stilul de viaţă italian este cel care le asigură italienilor un trai îndelungat. Consumul ridicat de fructe, legume şi peşte îi protejează pe aceştia de o serie de boli cardiovasculare, acest aspect fiind “asezonat” cu dinamismul vesel al oamenilor, recunoscuţi ca printre cei mai vorbăreţi şi prietenoşi din lume.

4. Elveţia – speranţa de viaţă 82,8 ani

Banii nu aduc fericirea, dar pot asigura un trai lung şi lipsit de griji. Elveţia dispune de un sistem medical eficient, plus că accidentele de muncă sunt destul de rare, riscurile în acest sens fiind spre zero atunci când luvrezi într-o bancă, aşa cum se întâmplă cu majoritatea locuitorilor. Totodată, Elveția are unul dintre cele mai bune istorice ecologice din lumea dezvoltată.

3. Spania – speranţa de viaţă 83,1 ani

Spania este ţara siestei şi a tapas-ului, două dintre atuurile majore ale speranţei ridicate de viaţă a locuitorilor săi. Sistemul de sănătate este considerat unul dintre cele mai bune din lume, fiind plasat pe locul 7 în ierarhia elaborată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Îngrijirea medicală este publică, universală şi liberă, pentru orice cetăţean al Spaniei.

2. Japonia – speranţa de viaţă 83,6 ani

Dincolo de deja celebra dietă Okinawa, regimul alimentar al japonezilor este redus în grăsimi saturate, accentul fiind pus pe peşte, legume şi fructe, toate produse la nivel local. Multe preparate pot părea ciudate pentru europeni, la fel şi mania acestora de a consuma supă, oricând şi oriunde. Se pare că pentru niponi asta nu constituie o problemă, chiar dacă o fac timp de peste 83 de ani.

1. Hong Kong – speranţa de viaţă 84 de ani

Spre deosebire de China continentală, Hong Kong-ul are doar 7 milioane de locuitori, majoritatea dintre ei bine hrăniţi, educaţi şi îngrijiţi. La aceasta se adaugă sesiunile zilnice de Tai Chi, o străveche formă de artă marţială bazată pe o serie de exerciţii ce presupun mişcări blânde şi echilibrate ale corpului.

