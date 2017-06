UPDATE!!! Patru morţi după un scandal în cartierul Bahne. Este cel mai sângeros eveniment petrecut în Vrancea, în ultimii 20 de ani!

UPDATE5Crimă fără precedent: Trei bărbaţi şi o femeie au fost căsăpiţi în plină noapte

u trei bărbaţi şi o femeie au fost ucişi noaptea trecută într-un scandal petrecut în plină noapte în cartierul Bahne din municipiu u este cel mai sângeros incident din Focşani, din spusele poliţiştilor u totul a pornit de la un conflict mai vechi între cele două familii.

Soţ, soţie, fiu şi fratele soţului sunt cele patru victime ale celui mai sângeros conflict petrecut noaptea trecută la Focşani. Dacă bărbaţii au murit în jurul orei 1, după ce au fost loviţi cu bâte şi cuţite, femeia a fost declarată decedată la spital în jurul orei 4.30, după ce fusese, la rândul său, înjunghiată. Unul dintre autori, Mustafa Argint, de 47 de ani, a declarat pentru Ziarul de Vrancea, cum s-ar fi petrecut lucrurile. “Am dat şi eu cu ce am putut. Şi eu şi băiatul ăsta. Am dat cu o rangă şi cu o bâtă din aceea, de cioban. Am avut şi cuţit. Am dat şi cu cuţitul. L-am tăiat pe ăla la gât, am dat şi cu cuţitul în ea (… ) mai este unul, tot eu l-am tăiat şi pe ăla. Bine că trăieşte femeia, să aibă grijă de copii”, este declaraţia lui Mustafa Argint. Bărbatul a spus că totul a pornit de la un conflict mai vechi, despre care a scris la momentul respectiv Ziarul de Vrancea, la târgul de la Tichiriş. Conflictul ar fi continuat şi, conform celor spuse de Mustafa Argint, unul dintre nepoţii săi ar fi fost bătut de familia celor ucişi şi ar fi internat în spital. La ora editării acestei ştiri, mai multe persoane, bănuite că au participat la scandalul de noaptea trecută, au ajuns la sediul parchetului judeţean şi dau declaraţii. Mustafa Argint, de 47 de ani şi nepotul său, Mustafa Remus, de 22 de ani, au fost primii suspecţi aduşi la audieri, după ce au fost prinşi la Dumbrăveni, într-o maşină, pe când încercau să scape după ce au fugit de la locul grozăviei. Sunt bănuiţi că au avut o implicare în conflictul consumat pe strada Gheorghe Doja şi fii de-ai lui Mustafa Argint, care au fugit la rândul lor din zona în care a avut loc scandalul. Versiunile privind motivul pentru care s-a declanşat scandalul sunt diferite. Dacă anchetatorii bănuiesc că lucrurile au plecat de la intenţia uneia dintre femei de a-şi părăsi soţul, cel puţin primii doi autori spun că este vorba despre conflictul mai vechi. Trupurile neînsufleţite ale celor trei bărbaţi au ajuns la SML Vrancea. În acest moment, ancheta este în plină derulare. (G. SAVA)

