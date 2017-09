Valeriu Caragatã, prezent la Forumul National al Administratorilor Publici din România

PARTICIPARE…Valeriu Caragatã, administratorul public al judetului Vaslui, a participat la cea de-a IV-a editie a Forumului National al Administratorilor Publici din România (AAPRO), desfãsuratã în perioada 22-24 septembrie, la Bucuresti. Evenimentul s-a dovedit a fi un bun prilej pentru lansarea celui mai amplu proiect de promovare a conceptelor, produselor si serviciilor din industria Smart – Caravana Smart City, care va strãbate, timp de un an, 14 orase din tarã, aducând la un loc autoritãti locale, furnizori de solutii smart, societatea civilã, inovatori, clustere, experti si consultanti. Conferinta de lansare a fost deschisã de cãtre Eduard Dumitrascu, presedintele Asociatiei Române pentru Smart City si Mobilitate si Marian Florea, presedintele AAPRO, continuând apoi cu scurte interventii ale invitatilor, printre care Joshua Burke, atasatul comercial al Ambasadei SUA la Bucuresti, Gerhard Reiweger, ambasadorul Austriei la Bucuresti, Stephane Cesari, atasat pentru Cooperare, Ambasada Frantei la Bucuresti, Sarolta Besenyei, expert, Comisia Europeanã, Robert Tudorache, secretar de Stat, Ministerul Energiei.

La eveniment au mai fost prezenti Gigi Petre, presedintele Asociatiei Prefectilor si Subprefectilor din România (cu care AAPRO a semnat recent un protocol de colaborare), Cristina Pop, manager public în MDRAPFE, primari de comune, sponsori, reprezentanti ai mass-mediei, etc. Acestia au sintetizat strategia, liniile de actiune, noutãtile si unele proiecte de viitor ale Guvernului, administratiei centrale, ale unor asociatii profesionale si structuri asociative ale societãtii civile, ale mediului academic si diplomatic, cât si relatia si planurile comune cu asociatia Administratorilor Publici din România. Au urmat apoi prezentãrile unor furnizori de echipamente si solutii IT, de comunicatii, de sisteme si componente pentru infrastructurã, de servicii, management, consultanti, clustere, etc., care pot contribui la construirea viitoarelor comunitãti inteligente. La finalul zilei, Asociatia Românã pentru Smart City si Mobilitate i-a premiat pe cei mai activi promotori ai conceptului “smart” si pe cei care au derulat cele mai îndraznete si numeroase proiecte smart, Nicusor Moldovan, administratorul public al Municipiului Alba Iulia, fiind declarat City-Managerul Anului.

“AAPRO a devenit asociata unor structuri responsabile”



Prezent la eveniment, Valeriu Caragatã, administratorul public al judetului Vaslui si vicepresedinte AAPRO, a sesizat cã asociatia a evoluat foarte mult, atât din punct de vedere al colaborãrii cu alte structuri, precum si în ceea ce priveste numãrul administratorilor publici la nivel national. “Pe parcursul acestui forum am constatat cã Asociatia Administratorilor Publici din România a evoluat ca organizatie, devenind mai maturã si mai prezentã, atât în relatiile de parteneriat cu institutii ale statului, cât si companii private. Se remarcã faptul cã organizatia AAPRO, prin reprezentantii sãi, a devenit asociata unor structuri responsabile pentru modernizarea administratiei publice în România (Uniunea Nationalã a Consiliilor Judetene din România, Asociatia Nationalã a Prefectilor si Subprefectilor din România, Asociatia Comunelor din România, Asociatia Municipiilor si Oraselor din România). Trebuie sã mai mentionez cã si numãrul administratorilor publici la nivel national a crescut, îndreptându-se cãtre cifra de 500, si aici mã refer la managerii publici de la toate nivelurile (comunal, orãsenesc, municipal, judetean, prefectural, ministerial si asociatii de dezvoltare intercomunitarã), semn cã din punct de vedere profesional, se câstiga teren si încredere”, a declarat Valeriu Caragatã, administrator public al judetului Vaslui.